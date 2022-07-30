Трейдер рассказал о перспективах биткоина выше $23 000
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Трейдер рассказал о перспективах биткоина выше $23 000

Трейдер рассказал о перспективах биткоина выше $23 000


О текущей ситуации на рынке рассказывает аналитик Top Traders и практикующий трейдер Тимур Грибенников. Top Traders — победители в номинации главный инфлюэнсер в Центральной и Восточной Европе по версии Binance.


После трехмесячного падения первой криптовалюты рынок увидел первые признаки отскока. В случае закрытия недели биткоином выше отметки $23 000 цена вернется выше МА200 — сильный бычий сигнал.


Данные: TradingView.

3D-таймфрейм примечателен трендовой линией на RSI от 7 января 2021 года. Важно внимательно следить за реакцией цены на трендовую — пробой будет дополнительным бычьим сигналом.


Данные: TradingView.

Дневной таймфрейм тоже указывает на вероятный отскок. Первые цели — диапазон $28 600–$30 000. В случае закрепления следующим уровнем станет ретест нижней границы активной зоны торгов — $31 300.


Данные: TradingView.

Главным страхом рынка остается высокая инфляция, но рынки позитивно отреагировали на ожидаемые прогнозы. Последнее повышение ставки ФРС на 75 базисных пунктов нормально воспринято индустрией.


Если рынок не начнет двигаться хуже прогнозов, можно ожидать положительной реакции котировок цифрового золота.


Напомним, второй квартал 2022 года стал для биткоина худшим за 11 лет.


В ночь на 29 июля котировки первой криптовалюты преодолели уровень $24 000. Капитализация рынка цифровых активов выросла до $1,1 трлн.


Главный инвестиционный директор Guggenheim Partners Скотт Майнерд предупредил о возможном снижении котировок биткоина, поскольку индустрия еще «не очистилась» от проблемных участников.

# Экономика теханализ, цена биткоина, новости
По материалам: ForkLog

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