В Госдуме призвали привлечь к ответственности ненавидящую русских норвежку
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В Госдуме призвали привлечь к ответственности ненавидящую русских норвежку

В Госдуме призвали привлечь к ответственности ненавидящую русских норвежкуДепутат Госдумы Каргинов призвал привлечь к ответственности ненавидящую русских норвежку

Член высшего совета ЛДПР и депутат Госдумы Сергей Каргинов призвал привлечь к ответственности сотрудницу консульства Норвегии, которая обругала сотрудников отеля в России и заявила, что ненавидит русских. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Любого, кто позволяет хамские высказывания в адрес русских, необходимо привлекать к ответственности. Требую показательную "порку" по всей строгости закона <...> Никому не дозволено оскорблять русских!», — написал Каргинов.

По словам политика, женщине может грозить уголовное дело по статье «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».

В свою очередь, Каргинов подчеркнул, что он, как депутат Госдумы от ЛДПР, курирующий Мурманскую область, в которой произошел скандал, приложит все усилия «для восстановления справедливости».

30 июля в сети появилось видео из одного из российских отелей, на котором сотрудница норвежского консульства в Мурманске по административным вопросам Элисабет Эллингсен кричала на сотрудника гостиницы и заявила, что ненавидит русских, используя при этом нецензурную брань.

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в своем Telegram-канале сообщил, что «будет лучше для всех, если МИД Норвегии самостоятельно примет решение об отзыве своей сотрудницы из нашей страны».

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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