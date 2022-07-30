В России назвали вакансии с самой большой зарплатой
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В России назвали вакансии с самой большой зарплатой

В России назвали вакансии с самой большой зарплатойСервис «Работа.ру» назвал вакансии в разных городах России с самой большой зарплатой

В этом месяце в России самую большую заработную плату готовы предложить программистам, юристам, стоматологам и инженерам, рассказали «Ленте.ру» в сервисе по поиску работы и подбору персонала «Работа.ру». Организация составила июльский рейтинг вакансий в разных городах страны и назвала предлагаемую потенциальным сотрудникам зарплату.

Согласно информации сервиса, максимально работодатели готовы платить до 300 тысяч рублей. В Санкт-Петербурге такая зарплата доступна юристу, менеджеру по продажам юридических услуг. Будущий работник должен привлекать клиентов для заключения договоров, вести отчетность, готовить документы на подпись. В Москве самое выгодное предложение в размере от 250 до 300 тысяч рублей может получить РНР-разработчик — программист, который занимается созданием сайтов и web-приложений.

Специалист по восстановлению челюстей с помощью имплантатов в Астрахани может зарабатывать от 120 до 300 тысяч рублей. В Челябинске аналогичный потолок оплаты труда у заместителя главного конструктора по разработке турбореактивных двигателей и ДВС. Все сотрудники обязаны иметь релевантный опыт работы.

В следующей группе вакансий в рейтинге предлагается заработная плата до 200-230 тысяч рублей. Так, во Владивостоке 230 тысяч рублей готовы платить старшему механику, а в Красноярском крае 220 тысяч предлагают инженеру по нормированию. Программист (backend-разработчик), сварщик и руководитель строительной части в Казани, Самаре и Волгограде соответственно могут заработать до 200 тысяч рублей в месяц. Также одна из самых высоких зарплат доступна заместителю генерального директора в Нижнем Тагиле — от 150 000 рублей.

В конце июня другой сервис по поиску работы HeadHunter назвал профессии с самыми большими проблемами по зарплате. В их число вошли представители рабочих специальностей, медики и госслужащие. Большинству из них не хватает денег на покрытие основных расходов.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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