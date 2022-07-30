В России выявили более 12 тысяч случаев COVID-19 за сутки

Более 1,6 тысячи человек с коронавирусом госпитализированы в России за сутки. Об этом сообщили в оперштабе по борьбе с распространением инфекции.

Показатель стал на 5,2% меньше, чем днем ранее. При этом увеличение числа госпитализаций отмечено в 39 регионах, а снижение — в 37.

Было выявлено 12 248 новых случаев впервые с 10 апреля. Днем ранее заразились 11 422 человека.

Роспотребнадзор подчеркивает, что заболевание, вызванное доминирующими в настоящий момент подвариантами вируса BA.4/BA.5, протекает не так тяжело, и посоветовали не забывать о базовых правилах предосторожности. Людям из уязвимых категорий в ведомстве рекомендовали носить маски в общественных местах и использовать антисептики для рук.



