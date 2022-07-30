В Сальвадоре назвали выгоды от легализации биткоина
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

В Сальвадоре назвали выгоды от легализации биткоина

В Сальвадоре назвали выгоды от легализации биткоина


Принятие биткоина в качестве законного платежного средства принесло Сальвадору выгоду, несмотря на падение цены криптовалюты. Об этом Bloomberg заявил министр финансов Алехандро Селайя.


По его словам, внедрение цифровой валюты расширило доступ к финансовым услугам  во многом не охваченному банковскими сервисами населению, привлекло туристов и инвестиции.


Министр признал, что масштабы использования биткоина в качестве средства обмена в Сальвадоре реально небольшие. Однако он продолжает верить в перспективы цифрового золота:


"Для кого-то это нечто новое, что они не совсем понимают. Но это феномен, который существует, набирает силу и будет с нами в ближайшие годы".


Правительство Сальвадора начало приобретать биткоин незадолго до его легализации в сентябре 2021 года на средства специально созданного фонда в размере $150 млн. Страна имеет на балансе 2381 BTC (~$56 млн). По подсчетам журналистов, криптовалюта стоит примерно на 50% меньше цены покупки.


В марте власти анонсировали выпуск биткоин-облигаций на $1 млрд, однако отложили эмиссию из-за ухудшения конъюнктуры рынка. В июне Селайя признал, что благоприятные условия для выпуска еще не наступили.


МВФ раскритиковал решение Сальвадора признать биткоин законным платежным средством. В январе учреждение рекомендовало лишить криптовалюту этого статуса. По мнению экс-глава центробанка Карлоса Асеведо, принятие цифрового золота «убило» отношения с фондом.


На этом фоне страна ведет с МВФ переговоры о выделении ей кредита в $1,3 млрд.


Опрос американской организации National Bureau of Economic Research показал, что большинство населения Сальвадора предпочитает использовать фиатную валюту. Около 60% скачавших государственный криптокошелек граждан просто получили бонус в $30 за регистрацию и не больше возвращались к приложению.


Однако Селайя уверен, что в будущем цифровые токены будут играть значительную роль.


"Новые технологии в предыдущие годы продемонстрировали, как люди боялись таких вещей, как веб-сайты и цифровой бизнес, но со временем реальность себя навязала", — отметил министр.


Селайя добавил, что правительство не отказалось от планов продажи заявленных облигаций, постепенно продвигает проект "Биткоин-сити" и скоро анонсирует новые криптовалютные инициативы.


Напомним, президент Сальвадора Найиб Букеле призвал не беспокоиться о падении цены биткоина и заявил, что вложения в цифровое золото "безмерно" вырастут после окончания медвежьего цикла.

# Экономика сальвадор, новости
По материалам: ForkLog

Последние новости

Пенсионерам захотели выплачивать 13-ю пенсию
Пенсионерам захотели выплачивать 13-ю пенсию
На телестройке начался конкурс «Королева Дом-2»
На телестройке начался конкурс «Королева Дом-2»
S&P понизило долгосрочный рейтинг Украины в иностранной валюте
S&P понизило долгосрочный рейтинг Украины в иностранной валюте
В Сальвадоре назвали выгоды от легализации биткоина
В Сальвадоре назвали выгоды от легализации биткоина
Иркутяне до 5 августа могут предложить идеи по улучшению города
Иркутяне до 5 августа могут предложить идеи по улучшению города
Финансовый гороскоп на неделю с 1 по 7 августа 2022 года
Финансовый гороскоп на неделю с 1 по 7 августа 2022 года
Северная Македония передала Украине танки Т-72, подаренные Россией
Северная Македония передала Украине танки Т-72, подаренные Россией
Юлия Меньшова сделала любопытное признание в день своего рождения
Юлия Меньшова сделала любопытное признание в день своего рождения
Внук Софии Ротару от военной службы сбежал из Киева
Внук Софии Ротару от военной службы сбежал из Киева
Муж Анастасии Заворотнюк впервые не поехал на гастроли с шоу Навки
Муж Анастасии Заворотнюк впервые не поехал на гастроли с шоу Навки
Лариса Андерсен рассказала, чем грозит ретроградный Юпитер
Лариса Андерсен рассказала, чем грозит ретроградный Юпитер
Ксения Собчак показала шпагат в леопардовых лосинах
Ксения Собчак показала шпагат в леопардовых лосинах

Топ на сегодня

Хакеры атаковали DeFi-проект Nirvana. Стейблкоин NIRV утратил паритет к доллару
Хакеры атаковали DeFi-проект Nirvana. Стейблкоин NIRV утратил паритет
"Приставили пистолет": Отар Кушанашвили пожаловался, что его заставили есть фекалии по заказу известной певицы
"Приставили пистолет": Отар Кушанашвили пожаловался, что
Бухынбалтэ не желает комментировать насмешки со стороны семьи Кутузовых
Бухынбалтэ не желает комментировать насмешки со стороны семьи
Покрасневшая, с прыщами. Алиса Гребенщикова показала себя без прикрас
Покрасневшая, с прыщами. Алиса Гребенщикова показала себя без прикрас
Сергей Шнуров вместе с беременной женой тайно сбежали из России
Сергей Шнуров вместе с беременной женой тайно сбежали из России

Еще по теме

Глава Банка Англии напомнил Сальвадору о волатильности биткоина
Курс биткоина сегодня 28 12 17: цена биткоина падает, прогноз на 2018 год
Биткоин курс сегодня 11 01 18: цена биткоина падает, крупнейший инвестор предрек биткоину «плохой конец», прогноз 2018
МВФ вновь раскритиковал легализацию биткоина в Сальвадоре