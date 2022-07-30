В Сальвадоре назвали выгоды от легализации биткоина

Принятие биткоина в качестве законного платежного средства принесло Сальвадору выгоду, несмотря на падение цены криптовалюты. Об этом Bloomberg заявил министр финансов Алехандро Селайя.

По его словам, внедрение цифровой валюты расширило доступ к финансовым услугам во многом не охваченному банковскими сервисами населению, привлекло туристов и инвестиции.

Министр признал, что масштабы использования биткоина в качестве средства обмена в Сальвадоре реально небольшие. Однако он продолжает верить в перспективы цифрового золота:

"Для кого-то это нечто новое, что они не совсем понимают. Но это феномен, который существует, набирает силу и будет с нами в ближайшие годы".

Правительство Сальвадора начало приобретать биткоин незадолго до его легализации в сентябре 2021 года на средства специально созданного фонда в размере $150 млн. Страна имеет на балансе 2381 BTC (~$56 млн). По подсчетам журналистов, криптовалюта стоит примерно на 50% меньше цены покупки.

В марте власти анонсировали выпуск биткоин-облигаций на $1 млрд, однако отложили эмиссию из-за ухудшения конъюнктуры рынка. В июне Селайя признал, что благоприятные условия для выпуска еще не наступили.

МВФ раскритиковал решение Сальвадора признать биткоин законным платежным средством. В январе учреждение рекомендовало лишить криптовалюту этого статуса. По мнению экс-глава центробанка Карлоса Асеведо, принятие цифрового золота «убило» отношения с фондом.

На этом фоне страна ведет с МВФ переговоры о выделении ей кредита в $1,3 млрд.

Опрос американской организации National Bureau of Economic Research показал, что большинство населения Сальвадора предпочитает использовать фиатную валюту. Около 60% скачавших государственный криптокошелек граждан просто получили бонус в $30 за регистрацию и не больше возвращались к приложению.

Однако Селайя уверен, что в будущем цифровые токены будут играть значительную роль.

"Новые технологии в предыдущие годы продемонстрировали, как люди боялись таких вещей, как веб-сайты и цифровой бизнес, но со временем реальность себя навязала", — отметил министр.

Селайя добавил, что правительство не отказалось от планов продажи заявленных облигаций, постепенно продвигает проект "Биткоин-сити" и скоро анонсирует новые криптовалютные инициативы.

Напомним, президент Сальвадора Найиб Букеле призвал не беспокоиться о падении цены биткоина и заявил, что вложения в цифровое золото "безмерно" вырастут после окончания медвежьего цикла.