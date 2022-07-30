В США назвали Орешкина автором идеи о продаже газа за рубли

Вадим Карасев

Bloomberg назвал помощника президента России Орешкина автором идеи о продаже газа за рубли

Идея о переводе на рубли оплаты за поставляемый Россией в недружественные государства газ принадлежит помощнику президента страны Максиму Орешкину. Об этом сообщило американское агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Агентство утверждает, что Орешкин является частью «неформальной консультативной группы» экономистов, близких к президенту России Владимиру Путину, которые имеют опыт работы с западными финансовыми системами и разрабатывают ответные меры на антироссийские санкции.

Помимо Орешкина источники Bloomberg причисляют к этой неформальной группе заместителя председателя Банка России Алексея Заботкина и заместителя министра финансов Владимира Колычева.

Сам Орешкин, отвечая на вопрос агентства о новой схеме оплаты за газ, заявил, что считает эффект от нее положительным. При этом он отказался комментировать свою роль в появлении этого механизма.

Также утверждается, что Орешкин является автором понятия «настоящий дефолт» в контексте статуса обязательств ЕС и США перед российской экономикой, которое президент неоднократно озвучивал его в ходе своих выступлений.

О намерении перевести оплату поставок российского газа в европейские страны в рубли президент России Владимир Путин заявил в конце марта. Позже правительство опубликовало схему, по которой будет происходить оплата. Согласно ей, покупатели будут открывать в Газпромбанке счета в рублях и евро, а кредитная организация самостоятельно будет закупать рубли на внутреннем рынке из средств валютных платежей за газ.

Впоследствии власти некоторых стран, а также отдельные компании отказались от исполнения этих условий, в результате чего «Газпром» прекратил поставки в Польшу, Болгарию, Финляндию и Нидерланды.