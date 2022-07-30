Валерий и Анна Блюменкранц переезжают за границу, накупив квартир в Петербурге

Еще недавно экс-участники «ДОМа-2» хвастались крупной покупкой. Супруги купили маленькому сыну собственную квартиру в Северной столице. Сегодня же Анна призналась, что планирует эмиграцию.

Несколько дней назад Валерий и Анна Блюменкранц отправились в Баку. Очевидно город так очаровал супругов красотой, что они решились на кардинальные перемены.

Об этом Анна сообщила в личном блоге, сопроводив пост снимком из солнечного города. «Мы улетаем жить в Баку. Сейчас выбираем жилье и готовимся к переезду», — написала она.

А ведь в начале июля пара приобрела квартиру для годовалого сына Давида. Телезвезды признались, что сначала планировали купить машину, но из-за скачка цен сделали выбор в пользу недвижимости.

«Посовещавшись, мы все-таки решили вложить накопленные средства в будущее нашего сына. Так что, когда наш сыночек вырастет, его ждет своя квартира в Санкт-Петербурге», — делилась брюнетка.

Блюменкранцы успели порадовать и себя. В прошлом году они стали владельцами собственного жилья. Судя по всему, об эмиграции экс-участники реалити могли задумываться еще тогда. 33-летний Валерий намекал о грандиозных изменениях в посте.

«Мы — петербуржцы! Благодаря стараниям и четко сформулированным целям наша семейная мечта сбылась. Мы безумно счастливы, что этот Новый год встретим в собственной квартире. Следующая цель уже поставлена. Летом нас ждет еще одна хорошая новость», — ранее говорил он.