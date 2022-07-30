Вестник DeFi: TVL вырос на 15% за месяц, а Curve анонсировала стейблкоин
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Вестник DeFi: TVL вырос на 15% за месяц, а Curve анонсировала стейблкоин

Вестник DeFi: TVL вырос на 15% за месяц, а Curve анонсировала стейблкоин


Сектор децентрализованных финансов (DeFi) продолжает привлекать повышенное внимание криптовалютных инвесторов. Наиболее важные события и новости последних недель ForkLog собрал в дайджесте.


Основные показатели DeFi-сегмента


Объем заблокированных средств (TVL) в DeFi-протоколах вырос до $88,67 млрд. Лидером стал MakerDAO с показателем $8,6 млрд, а вторую и третью строчки рейтинга удерживают Lido ($7,45 млрд) и AAVE ($6,56 млрд) соответственно.


Данные: DeFi Llama.

TVL в Ethereum-приложениях вырос до $57,03 млрд. За последние 30 дней показатель увеличился на 24% (30 июня значение составило $46,11 млрд).


Данные: DeFi Llama.

Объем торгов на децентрализованных биржах (DEX) за последние 30 дней составил $56,5 млрд. 


Uniswap продолжает доминировать на рынке некастодиальных бирж — на ее долю приходится 66,6% совокупного оборота. Вторая DEX по объему торгов — Curve (12,2%), третья — DODO (6%).


Curve Finance запустит собственный стейблкоин


Децентрализованная биржа Curve Finance готовится к запуску собственного стейблкоина. По словам основателя проекта Михаила Егорова, «стабильная монета» будет обладать сверхобеспечением.


Он отказался раскрыть дополнительные детали.


Перспектива запуска стейблкоина вызвала бурную реакцию среди держателей токена CRV. Актив взлетел 20% за сутки.


Команда Lido Finance запустит ликвидный стейкинг в L2-решениях для Ethereum


Команда Lido Finance анонсировала запуск сервиса ликвидного стейкинга Ethereum 2.0 в сетях масштабирования второго уровня (L2).


«Для пользователей это означает стейкинг с более низкими комиссиями и доступ к новому набору децентрализованных приложений повышения доходности», — написали разработчики.


Команда проекта подчеркнула, что не ограничится отдельным L2-решением. Сервис запустят «во всех достаточно проверенных сетях второго уровня с продемонстрированной экономической активностью». Начать планируют с Arbitrum и Optimism.


Число децентрализованных приложений в сети Polygon превысило 19 000


Разработчики Ethereum-сети решений второго уровня Polygon отчитались о достижениях проекта за первую половину 2022 года и рассказали о планах на следующие шесть месяцев.


К июлю количество работающих в сети децентрализованных приложений достигло 19 000, среднемесячное число транзакций составило 90 млн, а общее количество создателей смарт-контрактов превысило 153 000.


Проект выплатил $2 млн в виде вознаграждений за участие в хакатонах и грантов через платформу Gitcoin.


Проект создал бесплатную онлайн-школу Polygon Academy и расширил возможности PolygonDAO.


Инвестиции в DeFi


Децентрализованная торговая платформа Hashflow закрыла раунд финансирования Серии А в размере $25 млн. Оценка компании достигла $400 млн.


Участниками инвестиционного раунда стали Coinbase Ventures, Kraken Ventures, Electric Capital, Dragonfly Capital Partners, LedgerPrime, Jump Crypto, Wintermute Trading, GSR, Kronos Research, Altonomy, Fabric Ventures, Evernew Capital и другие.


Привлеченные средства направят на «продолжение масштабирования вне зависимости от рыночных условий».


Основанная в 2021 году Hasfhlow планирует запуститься на блокчейне Solana и предложить структурированные продукты до конца 2022 года.


Сеть децентрализованных оракулов Empiric Network на основе решения масштабирования второго уровня StarkNet привлекла $7 млн в ходе посевного раунда финансирования.


Его возглавила Variant, участниками стали партнеры по обработке данных Alameda, CMT Digital, Flow Traders, FTX и Gemini, стоящая за StarkNet команда StarkWare, ряд других компаний и бизнес-ангелов.


В Empiric отметили, что блокчейн-оракулы необходимы для обеспечения смарт-контрактов внешними данными. Традиционные оракулы централизованы и используют автономную инфраструктуру, которая выдает конечный результат без возможности проверить.


Привлеченные средства направят на наем новых сотрудников.


Взломы и скамы


23 июля неизвестный вывел около $6 млн в цифровых активах из казны децентрализованной стриминговой платформы Audius.


Злоумышленник изменил конфигурацию смарт-контракта и инициализировал вредоносное предложение по управлению.


По данным специализирующейся на безопасности компании CertiK, неизвестный модифицировал конфигурацию смарт-контракта платформы, что позволило ему присвоить своему адресу статус «опекуна» и изменить период голосования.  


После этого злоумышленник разместил предложение по управлению проектом, которое предполагало перевод 18 млн AUDIO на сторонний кошелек, и проголосовал в его пользу.


На момент атаки рыночная стоимость похищенных активов составляла около $6 млн, однако из-за сильного проскальзывания цены хакер реализовал их за 705 ETH (~$1,14 млн). Согласно Etherscan, злоумышленник перевел средства на адрес миксера Tornado Cash. 


Аналитики PeckShield отметили, что неизвестному удалось получить доступ к казне Audius из-за «несогласованности» отдельных элементов системы управления хранилищем проекта. 


Протокол доходного фермерства на базе Solana Nirvana Finance подвергся атаке с использованием мгновенного займа. Злоумышленники вывели из казны проекта цифровые активы на сумму $3,49 млн.


Представители Nirvana Finance обратились к хакеру с просьбой вернуть средства и перейти в статус белого хакера. За выявленную уязвимость проект предложил оставить $300 000.


Согласно заявлению, разработчикам удалось обнаружить кошелек злоумышленника на неназванной централизованной платформе, и теперь они работают над его идентификацией.


По данным обозревателя блоков Solana.fm, хакеры использовали мгновенный займ на платформе Solend в размере 10 млн USDC для манипулирования ценовым оракулом протокола.


Средства позволили им выпустить большое количество utility-токенов проекта ANA, стоимость которых в результате этих действий превысила $10 млн.


Также на ForkLog:


  • OTC-площадка Marsbase добавила поддержку более 1000 токенов.
  • Сообщество Lido отклонило продажу 10 млн LDO фирме Dragonfly Capital.
  • Curve Finance подала заявку на грант в 1 млн OP от Optimism.
# Экономика вестник defi, новости
По материалам: ForkLog

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