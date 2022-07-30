Владельцам хостела в Москве, где погибли люди при пожаре, предъявили обвинение

Следственный комитет России просит Пресненский районный суд отправить в СИЗО учредителя и гендиректора хостела на юге Москвы, где в результате пожара погибли 8 человек. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

Ранее стало известно, что руководство хостела задержали в Москве.

Возгорание произошло в ночь на пятницу на первом этаже 16-этажного здания по адресу Алма-Атинская улица, 7, корпус 2, площадь пожара составила 150 квадратных метров. В качестве основной версии причины пожара рассматривают неисправность электропроводки. При этом основной причиной гибели людей послужило именно то, что на окнах находились решетки, и постояльцы не смогли выбраться.

«В суд поступили ходатайства следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу на срок до 29 сентября», — сказала пресс-секретарь суда.



