Владимир Орлич выдвинут правящей партией на должность спикера парламента Сербии
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Владимир Орлич выдвинут правящей партией на должность спикера парламента Сербии

Владимир Орлич выдвинут правящей партией на должность спикера парламента Сербии

Президиум правящей Сербской прогрессивной партии (СПП) выдвинул на должность председателя Народной скупщины Сербии нынешнего вице-спикера парламента Владимира Орлича. Об этом в субботу сообщил член президиума СПП и министр иностранных дел Сербии Никола Селакович.

Его кандидатуру предложил лидер партии и президент республики Александар Вучич.

«На сегодняшнем заседании президиума принято решение, что кандидатом от СПП на должность председателя Народной скупщины Сербии будет доктор Владимир Орлич. Речь об исключительном молодом человеке, который реализовался в научном, профессиональном и политическом плане», — заявил Селакович.

Орлич родился в Белграде в 1983 году. Окончил электротехнический факультет Белградского университета. Работал в качестве инженера в ряде компаний. Член СПП с 2008 года. Начиная с 2014 года регулярно избирался в Народную скупщину. С 2020 года занимал должность вице-спикера парламента.

Первое заседание нового созыва парламента Сербии назначено на 1 августа. Ожидается, что на нем будет выбрано руководство Скупщины.

Парламентские выборы в Сербии состоялись 3 апреля. Уверенную победы на них одержала СПП, получившая 120 кресел в парламенте из 250. Ожидается, что «прогрессисты» сформируют парламентское большинство с партиями национальных меньшинств. Не исключено, что в правящую коалицию также войдет Социалистическая партия Сербии действующего спикера парламента Ивицы Дачича, которая финишировала третьей на выборах.


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По материалам: pnp.ru

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