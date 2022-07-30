Внук Софии Ротару от военной службы сбежал из Киева

Сын и внук певицы Софии Ротару пытались покинуть Украину, но были задержаны. В марте в Сети всплыла информация о том, что сын и внук Софии Ротару пытались незаконно пересечь границу Украины. За это им грозило тюремное заключение, но родственникам звезды удалось избежать наказания. Тогда группу, состоящую из мужчин призывного возраста, поймали около участка украино-молдавской границы в городе Могилев-Подольском. Среди них были Руслан и Анатолий Евдокименко, сын и внук Софии Ротару. В Сети обнародовали фотографии их документов, а также видео. Так, близкие народной артистки СССР хотели спастись от армии. Беглецы планировали перебраться в Молдавию на лодке, но не смогли завершить задуманное. Всем участникам побега грозило от двух до пяти лет тюремного заключения, так как на территории Украины ввели военное положение. О дальнейшей судьбе мужчин не сообщалось, разве что говорилось, мол, Руслан и Анатолий однозначно «вышли сухими из воды».Как сообщали «СтарХиту» источники, их отпустили домой, в Киев. С того времени новостей о местонахождении наследника 74-летней звезды и его сына не было. Однако на днях Анатолий Евдокименко обновил соцсети и показал, что находится вдали от родины — во Франции. На фото, опубликованном внуком Ротару, виднеется Эйфелева башня, и сомнений в том, что парень все же выбрался за пределы родной страны, нет. Пока никто из семьи артистки не комментировал побег Анатолия. И сама исполнительница хранит молчание по поводу происходящего, за что ее часто критикуют соотечественники и коллеги. Продюсер Леонид Дзюник уверен, что певица пытается спасти финансовое положение, все-таки большую часть гонораров ей приносили поклонники из России. «Она еще в большей степени будет теперь молчать и не выскажется в отношении России после того, что произошло в Санкт-Петербурге на стадионе «Зенит», когда туда выперлась выступать команда «Би-2». Как их освистали наши ребята... Ротару никогда не рискнет пойти на то, чтобы, не дай Бог, на ее концерте, когда она приедет в Россию, кто-нибудь закричал: «Пошла!» — заверяет Дзюник.