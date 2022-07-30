Внук Софии Ротару от военной службы сбежал из Киева
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Внук Софии Ротару от военной службы сбежал из Киева

Внук Софии Ротару от военной службы сбежал из Киева
Сын и внук певицы Софии Ротару пытались покинуть Украину, но были задержаны. В марте в Сети всплыла информация о том, что сын и внук Софии Ротару пытались незаконно пересечь границу Украины. За это им грозило тюремное заключение, но родственникам звезды удалось избежать наказания. Тогда группу, состоящую из мужчин призывного возраста, поймали около участка украино-молдавской границы в городе Могилев-Подольском. Среди них были Руслан и Анатолий Евдокименко, сын и внук Софии Ротару. В Сети обнародовали фотографии их документов, а также видео. Так, близкие народной артистки СССР хотели спастись от армии. Беглецы планировали перебраться в Молдавию на лодке, но не смогли завершить задуманное. Всем участникам побега грозило от двух до пяти лет тюремного заключения, так как на территории Украины ввели военное положение. О дальнейшей судьбе мужчин не сообщалось, разве что говорилось, мол, Руслан и Анатолий однозначно «вышли сухими из воды».
Как сообщали «СтарХиту» источники, их отпустили домой, в Киев. С того времени новостей о местонахождении наследника 74-летней звезды и его сына не было. Однако на днях Анатолий Евдокименко обновил соцсети и показал, что находится вдали от родины — во Франции. На фото, опубликованном внуком Ротару, виднеется Эйфелева башня, и сомнений в том, что парень все же выбрался за пределы родной страны, нет. Пока никто из семьи артистки не комментировал побег Анатолия. И сама исполнительница хранит молчание по поводу происходящего, за что ее часто критикуют соотечественники и коллеги. Продюсер Леонид Дзюник уверен, что певица пытается спасти финансовое положение, все-таки большую часть гонораров ей приносили поклонники из России. «Она еще в большей степени будет теперь молчать и не выскажется в отношении России после того, что произошло в Санкт-Петербурге на стадионе «Зенит», когда туда выперлась выступать команда «Би-2». Как их освистали наши ребята... Ротару никогда не рискнет пойти на то, чтобы, не дай Бог, на ее концерте, когда она приедет в Россию, кто-нибудь закричал: «Пошла!» — заверяет Дзюник.
# Шоу-бизнес Ротару София
По материалам: z-aya

Последние новости

Финансовый гороскоп на неделю с 1 по 7 августа 2022 года
Финансовый гороскоп на неделю с 1 по 7 августа 2022 года
Северная Македония передала Украине танки Т-72, подаренные Россией
Северная Македония передала Украине танки Т-72, подаренные Россией
Юлия Меньшова сделала любопытное признание в день своего рождения
Юлия Меньшова сделала любопытное признание в день своего рождения
Внук Софии Ротару от военной службы сбежал из Киева
Внук Софии Ротару от военной службы сбежал из Киева
Муж Анастасии Заворотнюк впервые не поехал на гастроли с шоу Навки
Муж Анастасии Заворотнюк впервые не поехал на гастроли с шоу Навки
Лариса Андерсен рассказала, чем грозит ретроградный Юпитер
Лариса Андерсен рассказала, чем грозит ретроградный Юпитер
Ксения Собчак показала шпагат в леопардовых лосинах
Ксения Собчак показала шпагат в леопардовых лосинах
Авторы Scorn рассказали о продолжительности игры, игра выходит в Game Pass в октябре
Авторы Scorn рассказали о продолжительности игры, игра выходит в Game
Отъела себе такую филейную часть, что даже в штаны не помещается
Отъела себе такую филейную часть, что даже в штаны не помещается
Чтобы исполнилась мечта: как правильно загадывать желания во время звездопада летом 2022 года
Чтобы исполнилась мечта: как правильно загадывать желания во время
Валерий и Анна Блюменкранц переезжают за границу, накупив квартир в Петербурге
Валерий и Анна Блюменкранц переезжают за границу, накупив квартир в
Эксперт назвала Зеленского жертвой пропаганды киевского режима
Эксперт назвала Зеленского жертвой пропаганды киевского режима

Топ на сегодня

Хакеры атаковали DeFi-проект Nirvana. Стейблкоин NIRV утратил паритет к доллару
Хакеры атаковали DeFi-проект Nirvana. Стейблкоин NIRV утратил паритет
"Приставили пистолет": Отар Кушанашвили пожаловался, что его заставили есть фекалии по заказу известной певицы
"Приставили пистолет": Отар Кушанашвили пожаловался, что
Бухынбалтэ не желает комментировать насмешки со стороны семьи Кутузовых
Бухынбалтэ не желает комментировать насмешки со стороны семьи
Покрасневшая, с прыщами. Алиса Гребенщикова показала себя без прикрас
Покрасневшая, с прыщами. Алиса Гребенщикова показала себя без прикрас
Сергей Шнуров вместе с беременной женой тайно сбежали из России
Сергей Шнуров вместе с беременной женой тайно сбежали из России

Еще по теме

Внук Ротару после отчаянного побега с Украины попал во Францию
Сын и внук Софии Ротару были задержаны за незаконный переход границы
Сын Софии Ротару рассказал о здоровье мамы
Фотографии внучки Софии Ротару без нижнего белья восхитили поклонников певицы