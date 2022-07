Волна атак на NFT-сообщество в Discord, утечка JusTalk и другие события кибербезопасности

Мы собрали наиболее важные новости из мира кибербезопасности за неделю.

Исследователи обнаружили данные незашифрованных личных сообщений пользователей приложения для видеозвонков и обмена сообщениями JusTalk, пишет TechCrunch. При этом команда JusTalk утверждает, что все переписки пользователей защищены сквозным шифрованием.

Среди утекших данных миллионы сообщений, дата и время их отправки, а также номера телефонов отправителя и получателя. Также они содержали записи звонков, которые были сделаны с помощью приложения.

Ленинский районный суд Саратова частично удовлетворил иск прокуратуры и признал запрещенной информацию, содержащуюся в Tor Browser, а также само приложение. Об этом сообщила "РосКомСвобода", юристы которой ведут дело.

Адвокат Екатерина Абашина рассказала, что суд согласился с Роскомнадзором, "который весь процесс настаивает на том, что информация, приложение и технология — это одно и то же, поэтому все это можно признать запрещенным по решению суда".

Подробнее о том, что такое Tor, читайте в наших карточках.

С мая 2022 года аналитики TRM Labs зафиксировали более чем 150 компрометаций серверов Discord NFT-проектов.

The NFT community has suffered more than 150 compromises targeting NFT projects' Discord servers since May 2022. A sampling... (1/2) pic.twitter.com/cEdPaV5mQI