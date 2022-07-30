Wo Long: Fallen Dynasty получит бесплатную пробную версию, до запуска в Game Pass
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Wo Long: Fallen Dynasty получит бесплатную пробную версию, до запуска в Game Pass

Wo Long: Fallen Dynasty получит бесплатную пробную версию, до запуска в Game Pass


На Xbox & Bethesda Showcase объявили, что игра Wo Long: Fallen Dynasty станет частью подписки Game Pass в день релиза. На данный момент у игры нет точной даты выхода, но разработчики поделились в социальных сетях некоторыми подробностями о проекте. Они перечислили следующие факты об игре, подтвердив, что она получит бесплатную пробную версию:



Создание персонажа



Сложный геймплей



Новая система морали



Оружие, используемое в китайских боевых искусствах



Знаменитые военачальники Троецарствия (период истории древнего Китая, длившийся с 220 по 280 годы)



Существа и демоны из китайской мифологии



Волшебство



Многопользовательская онлайн-игра



Пробный геймплей в ближайшем будущем

Сама игра представляет собой приключенческий экшен, в котором переплетается китайский сеттинг с мифологией и боевыми искусствами.


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# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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