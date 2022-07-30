Wo Long: Fallen Dynasty получит бесплатную пробную версию, до запуска в Game Pass
Сегодня, 04:05 Вадим Карасев
На Xbox & Bethesda Showcase объявили, что игра Wo Long: Fallen Dynasty станет частью подписки Game Pass в день релиза. На данный момент у игры нет точной даты выхода, но разработчики поделились в социальных сетях некоторыми подробностями о проекте. Они перечислили следующие факты об игре, подтвердив, что она получит бесплатную пробную версию:
Создание персонажа
Сложный геймплей
Новая система морали
Оружие, используемое в китайских боевых искусствах
Знаменитые военачальники Троецарствия (период истории древнего Китая, длившийся с 220 по 280 годы)
Существа и демоны из китайской мифологии
Волшебство
Многопользовательская онлайн-игра
Пробный геймплей в ближайшем будущем
Сама игра представляет собой приключенческий экшен, в котором переплетается китайский сеттинг с мифологией и боевыми искусствами.
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По материалам: newxboxone