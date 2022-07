Yuga Labs установила роялти для NFT из коллекции Meebits

Стоящая за NFT-коллекцией Bored Ape Yacht Club (BAYC) компания Yuga Labs установила 5% роялти для токенов принадлежащей ей серии Meebits. Решение объяснили необходимостью поддерживать развитие экосистемы проекта.

To help keep this Meeb party going (and going and going), Yuga Labs will get a 5% royalty on secondary sales of Meebits (on OpenSea, LooksRare, etc) moving forward. This will begin rolling out immediately.