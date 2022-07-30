Загадать, чтобы сбылось: когда наступает золотая минута для исполнения заветных желаний в ночь с 30 на 31 июля 2022 года

Мы привыкли загадывать желания в новогоднюю ночь, в день рождения или в какой-то другой праздник. Но мало кто знает, что у каждого человека существует свое личное время, когда он может что-то загадать и это непременно сбудется. Это так называемая «золотая минута».

Что такое золотая минута в жизни человека и когда она наступает





Как утверждают астрологи, все мы являемся частью Вселенной, у каждого из нас при рождении устанавливается с ней незримая связь. Но в сутках существует одна минута, когда наше взаимодействие со Вселенной становится особенно сильным.

Это так называемая «золотая» минута, когда открывается прямой канал связи, через который мы обмениваемся информацией со Вселенной. Это как дверь в другое измерение, когда мы можем общаться с ней напрямую, можем отправить ей свое послание и просьбу исполнить какое-то желание.

Для того чтобы определить это время, записываем дату. Например, 18 августа. Первое число даты совпадает с часами, второе — с минутами. То есть 18 августа время «золотой» минуты наступит в 18 часов 8 минут и продлится до 18 часов 9 минут.

Как правильно загадать желание, чтобы оно сбылось





Отправляя свое желание во Вселенную, к этому нужно относиться со всей серьезностью и уверенностью в том, что оно непременно сбудется. Иначе и быть не может, ведь в такие минуты между человеком и Вселенной разрушаются все барьеры, и любой диалог обретает материальные формы.

В момент, когда вы загадываете желание, важно находиться в полном одиночестве, отключить все другие мысли и сосредоточиться на визуализации своего желания. Вы должны четко осознавать, что хотите, правильно сформулировать мысль и представить, как происходит исполнение вашего желания.

Формулируя мысль, старайтесь подбирать утвердительные слова, не употребляйте частицу «не», слова «хочу» и «буду» — они могут стать причиной блокировки желания. Помните, что у вас есть ровно 60 секунд, чтобы представить, как сбывается ваше желание и попросить Вселенную его реализовать.

Как загадать желание в конце месяца, 30 и 31 июля 2022 года





Алгоритм подсчета «золотой» минуты до 24 числа каждого месяца понятен, но как быть, начиная с 25 числа, если в сутках всего 24 часа? В этом случае меняется система подсчета: номер месяца считается как часы, а номер дня — как минуты.

Например, в конце июля время «золотой» минуты наступает в следующие часы:

30 июля — в 7 часов 30 минут;

31 июля — в 7 часов 31 минута.

Загадывая желание, важно верить в его исполнение, ведь Вселенная реагирует не на ваши слова, а на ваши эмоции, импульсы, идущие из глубин подсознания. Для его исполнения не существует временных рамок, оно может исполниться мгновенно, а может спустя большой промежуток времени.