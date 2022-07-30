Занимаемся комнатными растениями: лунный календарь ухода и пересадки культур на август 2022 года
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Занимаемся комнатными растениями: лунный календарь ухода и пересадки культур на август 2022 года

Занимаемся комнатными растениями: лунный календарь ухода и пересадки культур на август 2022 года

В августе для любителей комнатных растений наступают дни хлопот. За летнее время многие из них прибавили в росте и нуждаются в пересадке, некоторые нужно обрезать, другие — подкормить, какие-то обработать от паразитов. А также пора подумать о постоянном месте растений для зимовки.

Когда ухаживать за комнатными растениями в августе 2022 года


Для того чтобы комнатные растения хорошо росли и радовали нас своей красотой, за ними важно правильно ухаживать. Благоприятные и неблагоприятные дни для различной работы с растениями следует определять в соответствии с советами лунного календаря. Для этого используют специальную таблицу по дням.

Среди знаков зодиака существуют плодородные созвездия, к которым относятся Телец, Рак, Весы, Скорпион, Козерог и Рыбы. Нахождение Луны в одном из этих знаков говорит о том, что этот день благоприятен для работы с комнатными растениями.

Кроме того, важно знать, что подкормка, обрезка растений и профилактика их заболеваний более эффективна в период, когда Луна переходит в убывающую фазу, в это время вся энергия сосредоточена в области корней.

Неблагоприятными днями являются день полнолуния и новолуния. Любые манипуляции с растениями в эти дни будут неэффективными и в некоторых случаях даже могут привести к их гибели.

Когда пересаживать растения по лунному календарю


Пересадка комнатных растений из-за их увеличения в росте и истощения почвы в горшке производится не реже одного раза в год. Обычно ее производят весной, когда растение начинает набирать рост после зимней «спячки». Но если пересадка не была вовремя сделана, ее можно перенести на лето или даже на осень.

Благоприятные дни для пересадки комнатных растений определяют по специальной таблице, созданной с учетом рекомендаций лунного календаря. Также следует иметь в виду, что в период растущей Луны пересаживают растения с обычными корнями, в период убывающей Луны — растения с клубневыми или луковичными корнями.

В период полнолуния (12 августа) и новолуния (27 августа) пересадку растений производить нельзя.

# Общество Сад, огород
По материалам: rsute

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