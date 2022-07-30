Жерар Пике согласился отдать детей Шакире за 400 тысяч евро и пять перелетов первым классом в год

Вадим Карасев

Защитник "Барселоны" Жерар Пике согласился на то, чтобы его бывшая возлюбленная Шакира перевезла их общих детей в США, однако выдвинул два условия.

Как сообщает испанская спортивная газета Marca, спортсмен настаивает, чтобы певица погасила его долг размером в 400 тысяч евро и ежегодно оплачивала пять перелетов из Испании в США и обратно первым классом, чтобы он мог видеться с сыновьями Миланом и Сашей.

Напомним, что Пике и Шакира состояли в отношениях с 2011 года, но брак так и не зарегистрировали. В прошлом месяце пара объявила о расставании. По информации испанской прессы, основной причиной разрыва были измены футболиста, поэтому о мире между знаменитостями речи пока не идет.

Одним из главных предметов разногласий стал вопрос об опеке над детьми. Поскольку Шакира жила в Каталонии только из-за Пике, после расставания с ним она решила увезти сыновей с собой в США, однако футболиста это изначально не устроило — из-за напряженного графика он не может позволить себе частые перелеты в другую страну.

В жизни певицы это не единственные сложности — недавно прокуратура Испании потребовала для Шакиры восемь лет и два месяца тюремного заключения по делу о налоговом мошенничестве.

Ольга Петелина