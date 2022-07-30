Жителя Иркутского района арестовали за поджог жилого дома
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Жителя Иркутского района арестовали за поджог жилого дома

В Иркутском районе арестован ранее неоднократно судимый 33-летний местный житель, обвиняемый в поджоге жилого дома. Ему предъявлено обвинение по части 3 статьи 30, части 2 статьи 105 УК РФ «Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом путем поджога», сообщают пресс-службы СУ СК России по Иркутской области и регионального ГУ МВД.

По версии следствия, ночью 28 июля произошло возгорание многоквартирного жилого дома в селе Никольск Иркутского района. Прибывшие на место происшествия правоохранители выяснили, что сын хозяйки одной из квартир после внезапно возникшей ссоры взял емкость с легковоспламеняющейся жидкостью, облил дом и поджег его. После этого мужчина подпер дверь снаружи. Мать подозреваемого, ее сожитель и сосед, оказавшиеся внутри горящего помещения, расположенного на первом этаже двухэтажки, смогли выбраться через окно. Из дома эвакуировали 16 человек.

Мать подозреваемого доставлена в больницу с ожогами различной степени тяжести. Другие участники инцидента не пострадали. В результате пожара испорчены мебель, потолок и стены квартиры. Спустя несколько часов в лесу сотрудники патрульно-постовой службы разыскали и задержали вероятного поджигателя. Следователям СК он признался в содеянном.

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По материалам: irk

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