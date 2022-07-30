Зюганов рассказал, как отказался от карьерных предложений Ельцина
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Зюганов рассказал, как отказался от карьерных предложений Ельцина

Зюганов рассказал, как отказался от карьерных предложений Ельцина

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов рассказал, что бывший президент России Борис Ельцин предлагал ему любой пост, но парламентарий отказался. Тема была затронута в ходе дискуссии в рамках форума «Территория смыслов».

В субботу в рамках мероприятия состоялись выступления представителей и руководителей думских фракций и их общение с молодыми участниками форума. Один из них задал вопрос о роли «Ельцин-центра» в воспитании патриотизма у молодого поколения. Зюганов заявил, что работа учреждения не отражает величие истории России и назвал экспозиции Центра  «политической порнографией».

«Перед вами один из тех, кто жил рядом с Ельциным — он надо мной, этажом выше… Когда он переехал в Москву, ему дали этот пост, я курировал Москву. Мне неудобно и стыдно говорить, но более нетрезвого и вероломного правителя я в своей жизни не видел. Лично мне он предлагал любой пост. Я сказал: «Я скорее застрелюсь, чем приму это. Вы предали страну, историю, все завоевания отцов и дедов», — цитирует Зюганова РИА «Новости».


«Территория смыслов» — крупнейшая образовательная площадка России, которая ежегодно собирает со всей страны молодых профессионалов из самых разных отраслей: политологов, учителей, историков, представителей других специальностей. Форум проходит в Подмосковье с 5 июля по 5 августа.

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По материалам: pnp.ru

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