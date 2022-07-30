Зюганов рассказал, как отказался от карьерных предложений Ельцина

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов рассказал, что бывший президент России Борис Ельцин предлагал ему любой пост, но парламентарий отказался. Тема была затронута в ходе дискуссии в рамках форума «Территория смыслов».

В субботу в рамках мероприятия состоялись выступления представителей и руководителей думских фракций и их общение с молодыми участниками форума. Один из них задал вопрос о роли «Ельцин-центра» в воспитании патриотизма у молодого поколения. Зюганов заявил, что работа учреждения не отражает величие истории России и назвал экспозиции Центра «политической порнографией».

«Перед вами один из тех, кто жил рядом с Ельциным — он надо мной, этажом выше… Когда он переехал в Москву, ему дали этот пост, я курировал Москву. Мне неудобно и стыдно говорить, но более нетрезвого и вероломного правителя я в своей жизни не видел. Лично мне он предлагал любой пост. Я сказал: «Я скорее застрелюсь, чем приму это. Вы предали страну, историю, все завоевания отцов и дедов», — цитирует Зюганова РИА «Новости».





«Территория смыслов» — крупнейшая образовательная площадка России, которая ежегодно собирает со всей страны молодых профессионалов из самых разных отраслей: политологов, учителей, историков, представителей других специальностей. Форум проходит в Подмосковье с 5 июля по 5 августа.