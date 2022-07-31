19 случаев, когда люди сорвали куш в продуктовой лотерее и решили рассказать об этом остальным

Некоторые люди настолько удачливы, что им везёт даже в самых обычных делах. Например, они находят гигантские продукты или покупают вкусности с удвоенной порцией. И это всё абсолютно бесплатно. Как можно не радоваться такому случайному совпадению событий? Ведь такое случается далеко не каждый день. Ниже представлены случаи, когда везунчики смогли приручить фортуну и сполна насладиться её дарами.

Это настоящий джекпот!

Везение невероятных масштабов

А у кого-то в другой пачке вторая жопка осталась.

Гигантская малина

Мой друг нашёл в своём школьном ланче огромную картошку

Огромный японский виноград

Этот большой кусок шоколада выпал прямо из коробки

Иди и купи лотерейный билет. Сегодня твой день!

Это впечатляюще длинная картошка. Хлеб для сравнения

Двойная конфета

Двухслойный Kinder Сюрприз

Вы когда-нибудь видели такую большую морковку?

Наткнулся на двойной лимон

Разбила яйца, а там три желтка

Вероятность появления двойного желтка, согласно Британской информационной службе, составляет около 1/1000. Яйцо с тремя желтками встречается раз на 25 миллионов.

Картофель невероятных размеров

Я вижу думающего моржа.

В нашем салате попался целый халапеньо

Вот это размер!

Когда бабушка узнаёт, что ты ещё не ел.

Внизу есть второе печенье

Я собрал 35 кило помидоров в своём городском саду площадью 8×5 метров

Сложно поверить, но киви такого размера действительно существуют

Здесь вы можете посмотреть на случаи, когда людям повезло по-крупному. Они были в шаге от неприятностей, но их везение позволило им выйти победителями из сложившейся ситуации.