210 человек заразились COVID-19 за сутки в Иркутской области

В Иркутской области за сутки зарегистрировали 210 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. За все время пандемии зафиксировано 298 579 случаев заражения, сообщает областной оперштаб 30 июля.

За сутки из стационаров выписали 12 человек, всего продолжает лечение в больницах 271 пациент. Выздоровели 77 человек, всего — 293 636. За сутки от коронавируса умер один пациент, за всю пандемию — 8 700. От иных заболеваний скончался один житель региона, всего — 723.