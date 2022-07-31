31 июля на час ограничат движение по улице Карла Маркса из-за шествия в честь Дня ВМФ
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31 июля на час ограничат движение по улице Карла Маркса из-за шествия в честь Дня ВМФ

31 июля на час ограничат движение по улице Карла Маркса из-за шествия в честь Дня ВМФ

31 июля в Иркутске традиционно отметят День военно-морского флота. Мероприятия начнутся с шествия колонны от Дома офицеров до острова Юность. Во время торжественного марша с 11:30 до 12:30 будет ограничено движение автотранспорта по улице Карла Маркса на участке от Декабрьских Событий до бульвара Гагарина, сообщает пресс-служба администрации областного центра.

Также в рамках празднования проведут церемонию спуска венка в воды Ангары в память о погибших моряках. После этого в честь Дня ВМФ на острове Юность будет организована концертная программа.

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По материалам: irk

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