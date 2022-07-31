Александр Ревва зарабатывает сумасшедшие деньги несмотря ни на что
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Александр Ревва зарабатывает сумасшедшие деньги несмотря ни на что

Александр Ревва зарабатывает сумасшедшие деньги несмотря ни на что
Журналисты выяснили, сколько зарабатывает артист Александр Ревва. Шоумен не только известный артист, но и успешный бизнесмен. У шоумена есть несколько фирм, которые, несмотря на кризис и ситуацию в мире, приносят ему неплохой доход. Самая успешная компания Александра Реввы — ООО «Войс Медиа». Более 12 лет она производит фильмы, клипы и телепрограммы. 2021 год стал для компании особенно прибыльным. «Войс Медиа» выручила 106 млн рублей, чистыми из которых — 89 млн.
Другой бизнес Реввы, хотя и менее привлекателен финансово, но тоже кинул в карман артиста несколько миллионов. Речь о «Войс Медиа Продакшн», заточенной на музыкальном контенте. Прошлый год фирма закончила с выручкой в 18 млн рублей, чистыми из которых — 12 млн. Таким образом, только на своих компаниях Александр Ревва пополнил бюджет более чем на 120 млн рублей, и это лишь за 2021 год, сообщает «Комсомольская правда». Ранее стало известно, что Александр Ревва не общается с родным отцом из-за дружбы с Зеленским.
# Шоу-бизнес Ревва Александр
По материалам: z-aya

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