Алина Загитова рассказала о богатых родителях

Фигуристка Алина Загитова призналась, что ей пришлось сдавать зачет по физкультуре. Будущая звезда фигурного катания появилась на свет в Ижевске. Жизнь Алины Загитовой кардинально поменялась, когда она перебралась в Москву и попала в руки тренера Этери Тутберидзе. Сегодня спортсменка пробует себя в качестве телеведущей и не жалуется на финансы. Со временем Алина перевезла родных в столицу. Похоже, переезд практически не отразился на деятельности родителей 20-летней фигуристки. «Мой папа Ильназ Загитов был спортсменом, хоккеистом, он играл за разные клубы, за «Ижсталь», «Нефтехимик», «Нефтяник», сейчас он уже тренер. Папа на пять лет старше мамы. Я знаю, что мои родители встретили друг друга в Ижевске. Насколько я помню, их познакомили друзья. Это была первая мамина любовь, и папина тоже. До сих пор они вместе. Их отношения для меня пример настоящего большого чувства. Они преданы друг другу, папа очень внимателен к маме. Родители ни разу в жизни не ссорились при нас — мы с моей младшей сестрой никогда такого не видели. Мама, Лейсан Загитова, сама очень хотела в свое время заниматься фигурным катанием, но у них в семье не хватало денег на это. Зато сейчас она тоже втянулась в спорт, можно сказать, она мой менеджер. У мамы есть три салона красоты в Ижевске. Вот почему я так люблю краситься, ухаживать за собой. Это все привила мне мама. Сейчас она больше занимается мной, а бизнес у нее на втором плане», — призналась Загитова.Сейчас Алина получает высшее образование в Российской академии народного хозяйства и государственной службы. Недавно ходили слухи о том, что спортсменку могут отчислись из вуза из-за пропусков, но этого, по словам Загитовой, это не так. «У меня факультет журналистики, направление «Продюсирование и культурная политика». Изучаю и литературу, и право, и историю, много всего… Когда я сдала экзамены ЕГЭ, долго думала, куда мне поступать. Захотелось пойти на журналиста. Потому что теперь моя жизнь связана не только со спортом, но и с телевидением тоже, и это очень интересно. Не всегда получается посещать все занятия, тяжело совмещать тренировки на льду и учебу. Но все-таки я стараюсь. Уже перешла на третий курс. Этим летом, в июне, как и все студенты, сдала сессию. Очень нервно это проходило, конечно. Но, слава Богу, все успешно завершилось. Я сдавала экзамены и зачеты на общих основаниях. Иногда преподаватели проявляли ко мне даже более пристальное внимание, чем к другим. Что вдвойне тяжело. В эту сессию у нас был такой предмет, как право. Я пыталась изучить законы, а их так много, что все запомнить невозможно. Но я подготовилась, у меня и репетитор был. В результате экзамен сдала на отлично. А вот зачет по физкультуре мне не ставили. Представляете, в Интернете пошли слухи, что меня отчисляют из института из-за того, что я не сдала зачет по физкультуре. Это очень смешно. Я каждый день занимаюсь спортом, и у меня есть достижения. Думала, что мне могут поставить зачет автоматом. Я понимаю, все должны быть в равных условиях. Но я каждый день тренируюсь в ледовом дворце. У нас там и хореография, и силовые упражнения. Мы и отжимаемся по 20 раз… В общем, с зачетом по физкультуре я разобралась — сдала», — заверила звезда фигурного катания в интервью «7 Дней».