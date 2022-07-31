AlphaFold предсказал практически все известные науке белки
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

AlphaFold предсказал практически все известные науке белки

AlphaFold предсказал практически все известные науке белки


Алгоритм ИИ-лаборатории DeepMind AlphaFold предсказал структуры более 200 млн белков. Это почти все известные науке соединения, обнаруженные в растениях, бактериях и животных.


По словам разработчиков, благодаря открытому исходному коду AlphaFold ученые со всего мира могут использовать его в своих исследованиях. В июле 2021 года алгоритм расшифровывал 350 000 3D-структур. С тех пор системой воспользовались тысячи ученых, заявили в DeepMind.


«Более 500 000 исследователей и биологов использовали базу данных для просмотра более 2 млн структур. И эти прогностические структуры помогли ученым сделать новые блестящие открытия», — сказал основатель и генеральный директор DeepMind Демис Хассабис.


Например, в апреле 2022 года ученые Йельского университета использовали базу данных AlphaFold для разработки новой высокоэффективной вакцины против малярии. В июле 2021 года исследователи Портсмутского университета обратились к системе при создании ферментов, которые будут бороться с загрязнением окружающей среды одноразовым пластиком.


«Это продвинуло нас на год вперед, если не на два», — заявил директор Портсмутского центра инноваций в области ферментов Джон МакГихан.


В DeepMind также сообщили, что за прошлый год ученые опубликовали свыше 1000 работ, в которых применяли AlphaFold. В будущем исследователи планируют привлечь алгоритм для создания лекарств против малоисследованных, но широко распространенных тропических заболеваний вроде лейшманиоза.


Напомним, в июле 2021 года DeepMind представила алгоритм AlphaFold, смоделировавший 20 000 белковых структур человека. Разработчики открыли доступ к программе для исследователей со всего мира.


В ноябре холдинг Alphabet основал компанию Isomorphic Laboratories, которая задействует искусственный интеллект для поиска новых видов лекарств.


В июле 2022 года исследователи из MIT разработали модель глубокого обучения EquiBind, которая в 1200 раз быстрее аналогов связывает молекулы с белками при создании лекарств.



# Экономика deepmind, искусственный интеллект, медицина, новости
По материалам: ForkLog

Последние новости

Принца Уильяма заподозрили в изменах Кейт Миддлтон. Причина - его пристрастие к страпону
Принца Уильяма заподозрили в изменах Кейт Миддлтон. Причина - его
AlphaFold предсказал практически все известные науке белки
AlphaFold предсказал практически все известные науке белки
Средняя цена на газ в Европе резко подскочила
Средняя цена на газ в Европе резко подскочила
Губернатор Севастополя сообщил об атаке ВСУ на штаб Черноморского флота
Губернатор Севастополя сообщил об атаке ВСУ на штаб Черноморского
Япония пытается остаться в проекте "Сахалин-2"
Япония пытается остаться в проекте "Сахалин-2"
Июль стал для Game Pass одним из самых «насыщенных» месяцев
Июль стал для Game Pass одним из самых «насыщенных» месяцев
Плюсы и минусы характера людей, рожденных в год Дракона
Плюсы и минусы характера людей, рожденных в год Дракона
С начала апреля от укусов клещей пострадали 12 тысяч жителей Иркутской области
С начала апреля от укусов клещей пострадали 12 тысяч жителей
Анастасия Приходько обозвала сбежавших из Украины Потапа и Монатика нахлебниками
Анастасия Приходько обозвала сбежавших из Украины Потапа и Монатика
Народные приметы о том, к чему горят щеки: медицинское объяснение румянца
Народные приметы о том, к чему горят щеки: медицинское объяснение
Американист рассказал о будущем статусе Аляски
Американист рассказал о будущем статусе Аляски
Очень талантливые парни: финал соревнований по брейк-дансу
Очень талантливые парни: финал соревнований по брейк-дансу

Топ на сегодня

Волна атак на NFT-сообщество в Discord, утечка JusTalk и другие события кибербезопасности
Волна атак на NFT-сообщество в Discord, утечка JusTalk и другие
Занимаемся комнатными растениями: лунный календарь ухода и пересадки культур на август 2022 года
Занимаемся комнатными растениями: лунный календарь ухода и пересадки
Почему Филиппа Киркорова не пустили в Кишинев
Почему Филиппа Киркорова не пустили в Кишинев
Героям сериала «Во все тяжкие» установили памятник в США
Героям сериала «Во все тяжкие» установили памятник в США
Заодно и в грязи искупался
Заодно и в грязи искупался

Еще по теме

DeepMind научила ИИ «справедливо» распределять богатство
Alphabet основала новую компанию для поиска лекарств с помощью ИИ
DeepMind представила языковую модель с 280 млрд параметров
Google DeepMind AI обходит человеческих профессионалов в области чтения по губам