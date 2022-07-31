Американец выиграл в лотерею 1 миллиард 337 миллионов долларов

Билет, купленный в штате Иллинойс, сделал своего обладателя настоящим богачом. За один день он стал владельцем суммы, которой хватит ему на шикарную жизнь до смерти.

Имя победителя неизвестно, так как закон штата позволяет участникам, ставшим обладателями более 250 тысяч долларов, сохранять имена, другие личные данные и адреса в тайне. Отмечается, что это второй по величине выигрыш с момента запуска лотереи в 1996 году. Сорвавший джекпот американец сможет или получить всю сумму частями в течение 29 лет, или сразу забрать только 747 миллионов долларов. Во втором случае придется уплатить налог. В результате у него на руках останется 457,5 миллиона долларов.

В одном билете совпали все шесть номеров, необходимых для приза 1,337 миллиарда долларов. Организаторы лотереи уточнили, что окончательный размер выигрыша стал больше ожидаемого уровня после того, как были перепроверены сведения о проданных билетах. Изначально предполагалось, что сумма составит 1,28. Известно, что всего было раскуплено почти 14,4 миллионов билетов. Стоит отметить, что этот розыгрыш стал вторым по величине за 20-летнюю историю Mega Millions. В 2018 году джекпот размером в 1,5 миллиарда долларов сорвал другой среднестатистический житель Штатов.

Согласно последним данным, самое крупное лотерейное бинго в России составляет 202 441 116 рублей. Обладателем этих денег в 2014 году стал 45-летний мужчина из Нижнего Новгорода. Удачная ставка обошлась ему в 700 рублей.