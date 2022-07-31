Американист рассказал о будущем статусе Аляски

Вадим Карасев

Американист Дудаков усомнился в том, что США могут потерять Аляску из-за давления России

Политический эксперт и американист Малек Дудаков усомнился в том, что США вряд ли сможет потерять Аляску в связи с давлением России, сообщает информационный портал «Украина.ру». Ранее в КНР предупредили, что США могут лишиться своего штата Аляска.

Политолог указал, что России нужно не отнять Аляску, а договориться с США на выгодных для Москвы условиях. Поэтому России приоритетнее договариваться с США по теме cфер влияния в Европе и мире, полагает он.

«Никакой потери Аляски не будет. В Америке мы наблюдаем определенные центробежные процессы. Действительно, многие недовольны Вашингтоном. Культурная поляризация общества растет, уровень доверия к федеральным институтам власти находятся на рекордно низком уровне. Все это может привести к определенному расколу страны, к ситуации социальной нестабильности и т.д.», — рассказал эксперт.

24 июля китайская пресса обратила внимание на слова председателя Госдумы России Вячеслава Володина о возвращении Аляски. В июле спикер Государственной Думы заявил, что США должны всегда помнить, что России «есть, что возвращать, к примеру, Аляску».