Американская журналистка неожиданно призвала Запад не лезть на Украину
Американская журналистка Энн Коултер, выступая на общественно-политическом ток-шоу известного британского телеведущего Пирса Моргана, раскритиковала действия Запада, направленные на тотальное противостояние с Россией.
Как утверждает Коултер, конфликт на Украине спровоцировал НАТО, несмотря на то, что и США, и Великобритания располагают большим количеством внутренних проблем, решение которых должно быть приоритетным. Сама Украина же, по словам журналистки, "исторически была зоной влияния" России.
Обозреватель осудила американское руководство за пренебрежительное отношение к Москве, в то время как РФ всегда чутко относилась к трагедиям, происходящим на территории США.
"Путин был первым, кто позвонил после теракта 11 сентября, чтобы выразить соболезнования США. На что Джордж Буш-младший даже не перезвонил ему. Вашингтон слишком долго пренебрегал русскими", — подытожила Энн Коултер.
Как ранее писал Ruposters, президент Турции Эрдоган назвал неподобающим отношение западных политиков к Путину. Глава республики заявил, что подобное поведение не красит оппонентов и вызовет аналогичный ответ.