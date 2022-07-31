Американская журналистка неожиданно призвала Запад не лезть на Украину

Вадим Карасев

Американская журналистка Энн Коултер, выступая на общественно-политическом ток-шоу известного британского телеведущего Пирса Моргана, раскритиковала действия Запада, направленные на тотальное противостояние с Россией.

Как утверждает Коултер, конфликт на Украине спровоцировал НАТО, несмотря на то, что и США, и Великобритания располагают большим количеством внутренних проблем, решение которых должно быть приоритетным. Сама Украина же, по словам журналистки, "исторически была зоной влияния" России.



"Я не защищаю президента России Путина, но почему американцам и британцам должно быть до этого дело? У нас свои проблемы. Украина исторически была зоной влияния Российской империи. Что касается НАТО, то после распада СССР в альянсе нет никакого смысла, но мы продолжаем покушаться, покушаться, покушаться", — заявила Коултер.

Обозреватель осудила американское руководство за пренебрежительное отношение к Москве, в то время как РФ всегда чутко относилась к трагедиям, происходящим на территории США.

"Путин был первым, кто позвонил после теракта 11 сентября, чтобы выразить соболезнования США. На что Джордж Буш-младший даже не перезвонил ему. Вашингтон слишком долго пренебрегал русскими", — подытожила Энн Коултер.

Как ранее писал Ruposters, президент Турции Эрдоган назвал неподобающим отношение западных политиков к Путину. Глава республики заявил, что подобное поведение не красит оппонентов и вызовет аналогичный ответ.