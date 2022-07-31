Анастасия Приходько обозвала сбежавших из Украины Потапа и Монатика нахлебниками
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Анастасия Приходько обозвала сбежавших из Украины Потапа и Монатика нахлебниками

Анастасия Приходько обозвала сбежавших из Украины Потапа и Монатика нахлебниками

Певица все не может успокоиться и льет грязь не только на российских селебрити, но и на соотечественников. Так, под немилость Анастасии Приходько попали Потап и Монатик, которые сейчас находятся за границей.


Анастасия возмущена тем, что Потап и Монатик не остались на Украине, а наслаждаются жизнью в европейских странах. По этому поводу исполнительница, начинавшая карьеру в России, резко высказалась в соцсети.

«Сегодня разговаривала с подругой о том, как будем принимать на Украине мужчин, которые выехали за границу. Потап, Монатик, Влад Яма. Поздравлять их или сказать, мол, хорошо, что вернулись? Или же, как здорово нам всем вместе?! Или можно их обнять и сказать — как тебе было тяжело, слава Богу, что с тобой все в порядке? У меня есть одна версия, как их назвать — чангалисты (нахлебники, незваные гости, — прим. ред.)», — отметила 35-летняя певица.

К слову, Приходько давно неровно дышит к Потапу и часто опускает его перед пользователями Сети. Артист, славящийся непростым характером, пытается помириться со строптивой коллегой, но пока это ему не удается.

«Он как человек полное говно! Сейчас он говорит моими словами 2014 года. А когда мы с ним пересеклись во Дворце «Украина», он меня оскорбил... за что и был послан. Тогда он бегал и настраивал всех против меня, очень некрасиво отзывался о моих словах против России — я об этом знаю... А сейчас пытается быть патриотом, забыв о том, как в Кремле снимал штаны!» — негодовала Анастасия недавно.

Напомним, Потапа внесли в черный список артистов России. Музыкант не сможет въезжать в страну вплоть до 2072 года. То же самое касается и Монатика.

# Шоу-бизнес Новости
По материалам: starhit

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