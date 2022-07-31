Анастасия Волочкова накопила долги по коммуналке

На балерину Анастасию Волочкову подали в суд. Звезда балета неустанно транслирует в соцсетях роскошную жизнь, но при этом экс-прима Большого театра почему-то не спешит рассчитываться с долгами. В Санкт-Петербурге в одном из элитных ЖК у звезды есть квартира. Ежемесячно артистке приходят счета на оплату коммунальных услуг, однако знаменитость их игнорирует.Местное товарищество собственников какое-то время закрывало глаза на необязательность знаменитости, но, решив, что так не может продолжаться всегда, в конечном счете обратилось в суд с иском к знаменитой соседке. «Требуют порядка 30 тысяч рублей долга за коммунальные платежи, тепло и электроэнергию», — пояснили в пресс-службе Тверского суда, цитирует СтарХит. Ранее Анастасия Волочкова похвасталась личной жизнью. Балерина заявила, что молодые мужчины постоянно проявляют к ней интерес.