Анастасия Волочкова высказалась о своем алкоголизме

Балерина Анастасия Волочкова заявилась на шоу нетрезвой. Звезда балета не раз появлялась перед публикой в нетрезвом виде, из-за этого пошел слух, якобы балерина зависима от алкоголя. Сама артистка на обвинения не реагирует, а если и отвечает недоброжелателям, то в гневной форме. Анастасия не любит критику, поэтому с хейтерами не церемонится. На очередные претензии звезда балета ответила дерзко, заявив, что живет так, как ей нравится. «Я Волочковой останусь навсегда и на века, я горда, что меня обсуждают. Самое простое говорить «ой, ты выпила», слушайте, когда захотела, тогда и выпила. Это мое право! Вы сначала выйдете на сцену Большого театра, на сцену Мариинского, запишите такое количество клипов!» — возмущается 46-летняя прима. Звезда посоветовала злопыхателям заняться своей жизнью, а не копаться в чужом белье. «Мои золотые, хочу пожелать вам добра, мира, счастья. Умейте прощать друг другу успех, красоту, независимость, сексуальность, любовь мужчин», — добавила Волочкова в одном из YouTube-шоу, куда пришла в нетрезвом состоянии.За последний год прима несколько раз попадала в скандалы — то она устроила дебош на борту самолета, то справила нужду на глазах у соседей. Во всех случаях балерина себя оправдывает, уверяя, что не совершала ничего противозаконного. «Вас не должен заботить мой образ жизни. Да, я в своей уже все сделала! Я вам всем покажу свою моду по-волочковски! И я красивая, живу, как хочу! Вам же без меня скучно, а мне без вас нет! Поймите, то, что вы воспринимаете всерьез и то, в каком свете вы меня пытаетесь выставить, так я над этим просто ржу! А кто-нибудь из этих добрых людей хоть раз в жизни пуанты примерил?! А вы в них станцевали все классические балеты по всему миру, как это сделала я? И, оставаясь патриотом России, я не прекращаю радовать вас своим творчеством, приглашаю на мои спектакли бесплатно, я остаюсь счастливым человеком, любимой и любящей женщиной, чего многие не могут простить. А вам не все равно ли, что я ем, пью, в обнаженном виде ли я на своем участке окунаюсь в свою, а не в вашу ледяную купель? Дорогие мои, я вас всех очень люблю! У нас пол страны бухает, а вы меня с бокалом изысканного напитка считаете алкоголиком? Это ваше право. Но пока мое писанье под мою елочку стало достоянием федеральных каналов, я многим дам прокакаться тем проектом, который я вскоре представлю! Потому что во времена всей моей жизни я на все выпады в мой адрес я всегда отвечала и отвечаю только творчеством! Считаю, что в любых ситуациях жизни мы должны объединяться и оставаться людьми!» — ставила на место хейтеров Анастасия.