Анатолий Чубайс оказался в больнице в тяжелом состоянии
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Анатолий Чубайс оказался в больнице в тяжелом состоянии

Анатолий Чубайс оказался в больнице в тяжелом состоянии
Политик Анатолий Чубайс может быть парализован. О том, что государственный деятель попал в больницу, сообщила ведущая Ксения Собчак. У Чубайса диагностировали редкое заболевание, при котором может развиться полный паралич. Жена Чубайса рассказала Собчак о резком ухудшении здоровья политика. «Говорила только что с Авдотьей. Состояние нестабильное. Стало плохо внезапно начали отниматься руки и ноги», — написала Ксения в своем телеграм-канале. В данный момент 67-летний Анатолий Борисович находится под пристальным наблюдением врачей. «Я госпитализирован в одну из европейских клиник с диагнозом синдром Гийена-Барре. Состояние средней тяжести, стабильное», — прокомментировал через Собчак свое самочувствие сам Чубайс. Отметим, указанный синдром является острым аутоиммунным заболеванием, которое связано с нарушением периферической нервной системы. Характеризуется мышечной слабостью, поэтому у политика отнимались конечности. Тяжелые случаи наблюдаются редко, но они могут приводить к полному параличу тела. В Сети выдвинули версию, что здоровье бывшего главы «Роснано» могло пошатнуться из-за возможных побочек антиковидной вакцины Johnson&Johnson. В медицинской практике известны случаи, когда синдром возникает после иммунизации, хирургических операций, переохлаждения и стресса. В некоторых случаях причину найти не удается. Напомним, в марте Чубайс покинул пост спецпредставителя президента России по устойчивому развитию и уехал из страны. Сначала он был замечен в Стамбуле. Позже — в одном из ресторанов Турции. Предполагается, что 67-летний чиновник отправился из Стамбула в Европу и может находиться в Италии. Также по некоторым данным, не исключено, что Анатолий Борисович мог обосноваться и в Израиле.  
# Общество / Шоу-бизнес Общество
По материалам: z-aya

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