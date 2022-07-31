Армия Гватемалы уточнила информацию об обстреле кортежа президента
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Армия Гватемалы уточнила информацию об обстреле кортежа президента

Армия Гватемалы уточнила информацию об обстреле кортежа президентаLa Hora: в армии Гватемалы опровергли информацию о покушении на президента Джамматтеи

Официальный представитель армии Гватемалы Рубен Тельес уточнил информацию об обстреле кортежа президента центральноамериканской республики Алехандро Джамматтеи. Он опроверг данные о покушении на главу государства. Об этом пишет La Hora.

«Нападение на делегацию не подтверждаем. Событие произошло на удаленном посту безопасности, но да, в районе, где находился президент», — приводит издание слова Тельеса. Он уточнил, что делегация во главе с Джамматтеи находилась как минимум в двух километрах от места перестрелки военных с гражданскими лицами в муниципалите Хакальтенанго, рядом с границей Мексики.

Как пояснил Тельес, гватемальские военные велели остановиться приближающемуся к ним автомобилю, однако люди, находившиеся в его салоне, заметив военных, начали стрелять, и солдаты открыли ответный огонь. Один из участников перестрелки получил ранения и был госпитализирован, остальные скрылись в Мексике.

Ранее радиостанция Sonora сообщила, что несколько человек получили ранения в результате атаки с применением огнестрельного оружия на делегацию президента Гватемалы Алехандро Джамматтеи на северо-западе республики. Часть участников перестрелки сбежала на территорию Мексики, где местные военные задержали по меньшей мере четырех гватемальцев.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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