Артисты 90-х, рано ушедшие из жизни

В 90-е годы звезды быстро зажигались на экране, но многие так же быстро гасли. Впрочем, есть несколько имен, которые помнят до сих пор. Поклонники помнят о них, несмотря на то, что кумиров нет на этой земле уже много лет.

Михей





Сергей Крутиков еще с 80-х увлекался брейк-дансом и музыкой. Впоследствии стал участником объединения Bad Balance, но покинул его в 90-е годы из-за несовпадения взглядов с партнером, и начал сольную карьеру.

Песни «Сука-любовь», «Туда» и несколько каверов в исполнении Сергея звучали из всех радиоприемников. У артиста вышел 1 диск, а летом 2002 года случилось несчастье: Крутиков серьезно заболел.

Сначала предполагали, что Сергея «свалил» инсульт от злоупотребления запрещенными веществами. После исследований выяснилось, что был обширный инсульт мозжечка, и наркотики тут ни при чем. Деньги на лечение выделила звукозаписывающая компания, реабилитация была тяжелой, но поклонники, родные и друзья верили в чудо. Однако этого не произошло.

Михей умер 27 октября от сердечной недостаточности. Скорая на вызов приехать не успела.

Игорь Сорин





«Иванушки International» были крайне популярны в 2000-х годах. Поклонники, помимо серьезного Кирилла Андреева и рыжего Андрея Григорьева-Апполонова, которые и по сей день входят в состав группы, обожали тихого и спокойного Игоря Сорина.

Поэтому многие расстроились, когда прошел слух, что Игорь хочет покинуть группу и начать сольную карьеру. Впрочем, этого не произошло – Игорь (по своей воле или случайно) выпал с балкона 6 этажа. Врачи боролись за жизнь артиста 4 дня, но так ничего и не смогли сделать. Многие уверены, что это было самоубийство, тем более дома дошли предсмертную записку со странным содержанием.

Сергей Бодров





После исполнения главной роли в фильме «Брат» и «Брат-2» Сергей стал народным героем – мужчину воспринимали исключительно как Данилу Багрова, храброго и прямолинейного. Впоследствии Бодров показал себя и как талантливый режиссер.

Но жизнь Сергея оказалась короткой – он трагически погиб во время схода ледника на Кармадонском ущелье. Тело артиста до сих пор не найдено, но некоторые поклонники все еще верят, что их кумир жив.

Сергей Супонев





Сергей был известным ведущим любимых детьми развлекательных телепередач. Школьники с удовольствием смотрели «Зов джунглей», «Звездный час», «Марафон-15», «Возможно все», и мечтали стать героями этих программ.

Казалось бы, Сергей только обрел счастье со второй женой Ольгой, которая подарила ему дочку Полину. Но супружеское счастье продлилось всего 3 года, а потом Сергей ушел из жизни при трагических обстоятельствах.

Тело ведущего было найдено в ночь на 8 декабря 2001 года. Супонев решил прокатиться на снегоходе возле деревни Едимоново, но не справился с управлением и на полном ходу влетел в речную пристань. Сергей ударился головой и получил травмы, не совместимые с жизнью.

Олег Жуков





Олег был участником популярной группы «Дискотека Авария». Тучный мужчина, несмотря на плотное телосложение, хорошо танцевал и прекрасно двигался, чем вызывал восторг у фанатов.

Карьера резко оборвалась в 2001 году. Сергей начал страдать от мигрени, а после обследования услышал страшный диагноз: рак головного мозга. Операция не помогла: самочувствие только ухудшалось. 9 февраля 2002 года Жуков скончался в своей квартире.

Децл





Этот молодой парень невысокого роста с неординарной внешностью и интересной прической покорил сердца всех девчонок. Он собирал полный «Олимпийский», получал огромные гонорары, становился участником различных шоу и героем пародий. Но рэперу это все быстро надоело.

Артист пошел против системы: отказался от псевдонима и лейбла, перестал пользоваться известностью и деньгами отца, стал создавать настоящий андеграундный рэп. Он выступал только для тех поклонников, которые по-настоящему ценили его творчество.

На одном из концертов произошла трагедия: в Ижевске, в ночь со 2 на 3 февраля 2019 года, Децл дал большое выступление, зашел в гримерку и резко почувствовал себя плохо. Его сердце просто остановилось. Запрещенных веществ в крови артиста обнаружено не было.

Мурат Насыров





В свое время сама Примадонна восхищалась талантом Мурата Насырова. Его песни – «Кто-то простит, кто-то поймет», «Мальчик хочет в Тамбов» и другие композиции, любила и подпевала вся страна.

Так доподлинно и не известно, что тогда произошло, но тело артиста было обнаружено под окнами его дома. Мурат упал с балкона 5 этажа.

Незадолго до трагедии артист был воодушевлен, и даже предложил гражданской жене Наталье, с которой жил 14 лет и которая родила от него двоих детей, узаконить отношения. К слову, вдова больше замуж не вышла, а всю себя посвятила воспитанию наследников.

Так оборвались жизни кумиров молодежи 90-х годов. Их любят и помнят до сих пор!