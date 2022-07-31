Баку обвинил Ереван в обстреле с территории размещения российских миротворцев

Вадим Карасев

Минобороны Азербайджана обвинили военных Армении в обстреле позиций азербайджанской армии. Обстрел пришелся на ночь с 30 на 31 июля.

"Подразделения вооруженных сил Армении с применением стрелкового оружия подвергли интенсивному обстрелу позиции Азербайджанской Армии, дислоцированные в направлении Гедабекского и Кельбаджарского районов государственной границы".

В военном ведомстве отметили, что "члены незаконных армянских вооруженных формирований" обстреляли азербайджанских военных в направлении населенного пункта Амиранлар Ходжавендского района. Азербайджанская сторона указывает, что обстрелы велись с "территории Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы".

Огонь был открыт из "оружия различного калибра и снайперских винтовок". На направлениях, откуда велся огонь, "были предприняты адекватные ответные меры".

Напомним, что ВС Армении намерены выйти из Нагорного Карабаха в сентябре 2022 года. Такое заявление сделал секретарь Совбеза Армении Армен Григорян. Безопасность региона будут обеспечивать местная армия обороны и российские миротворцы. Власти подчеркнули, что нахождение в стране миротворцев из РФ связано с наличием серьезной угрозы для местного населения.