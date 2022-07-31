Барзикова поддерживают фанаты Бухынбалтэ, а Безуса — участники Дом-2
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Барзикова поддерживают фанаты Бухынбалтэ, а Безуса — участники Дом-2

Барзикова поддерживают фанаты Бухынбалтэ, а Безуса — участники Дом-2
В своём противостоянии с Алексеем Безусом Иван Барзиков решил использовать поклонников Кристины Бухынбалтэ, которые даже приходили на Поляну. Противостояние старичков проекта, то есть, Ивана Барзикова и Алексея Безуса зашло слишком далеко. В результате Ваня решил привлечь на помощь фанатов Кристины Бухынбалтэ, а Ваня воспользовался поддержкой участников Дом-2.

Судя по всему, сам Иван не смог оправдать сам себя, в результате чего решил воспользоваться поддержкой фанаток Бухынбалтэ?

Кроме того, в результате стало известно, кто поддерживает Алексея Безуса в этом непростом противостоянии с Иваном Барзиковым. Стоит отметить, что Лёша не стал принимать его извинения за рукоприкладство и даже настаивал на том, чтобы мужчину выгнали с проекта.

В то время, как Барзикова устраивает поддержка фанаток Крис, Лёша начал гордиться тем, что его поддерживает мужская часть проекта — Максим Колесников и Артём Грант. Интересно, если Ване снова придётся вступить с ними в противостояние, то кто в итоге одержит победу? Есть ли у Барзикова в таком случае хоть какие-то шансы?
# Шоу-бизнес
По материалам: life-dom2

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