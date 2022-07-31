Белоснежные зубы – залог успеха: какие пасты способны убрать весь налет и сделать зубы белее
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Белоснежные зубы – залог успеха: какие пасты способны убрать весь налет и сделать зубы белее

Белоснежные зубы – залог успеха: какие пасты способны убрать весь налет и сделать зубы белее

Выбирая зубную пасту, многие покупатели надеются, что она поможет оздоровить и отбелить зубы. Но неизвестно, можно ли доверять тому, что написано на этикетке. В Роскачестве провели исследования, которые показали, какие пасты на самом деле способны сделать зубы белее.

Каким образом проводились исследования

Для проверки зубных паст были изготовлены специальные макеты в виде полости рта человека. У испытаний было несколько этапов: окрашивание зубов специальной смесью, измерение цвета, повторная процедура после чистки определенной пастой.

«Так, у паст Sensodyne, D.I.E.S., Colgate, Лесной Бальзам, BIOMED и Parodontax степень отбеливания составляла менее 10% (более 10% говорит об эффективности отбеливающего действия зубной пасты). Тем не менее большинство исследованных паст действительно способны изменить цвет зубов и сделать их белее. Пастой с самой высокой степенью отбеливания оказалась продукция Lacalut — 42,2%», — рассказали эксперты Роскачества.

С помощью чего зубная паста отбеливает зубы


Механический способ представляет собой чистку зубов с использованием пасты. Отбеливание связанно с некоторыми компонентами, которые входят в ее состав. Подобное действие усиливают такие вещества:

  • энзимы – снимают зубной налет;
  • полифосфаты – не позволяют зубному налету прилипать к зубам.

Зубные пасты, которые довольно неплохо справляются с отбеливанием зубов:

  • Новый жемчуг – 17,8%
  • PresiDENT – 16,8%
  • O.C.S. – 14,9%

«Эти пасты можно рекомендовать для ежедневного использования без ограничений, за исключением средств, имеющих высокий индекс абразивности (RDA 120–200). Такие отбеливающие зубные пасты нельзя применять ежедневно, их не рекомендуется использовать детям и людям с повышенной чувствительностью эмали. В таких случаях производители обязательно выносят эту информацию на потребительскую упаковку, указывая индекс абразивности (RDA) и соответствующие предостережения», — добавили эксперты.

Некоторые люди не приобретают пасты с отбеливающим действием из-за того, что боятся нарушить эмаль. Эксперты заверили, что эти пасты не способны вызвать раздражение десен или нарушить целостность зубного покрытия.

# Общество Здоровье
По материалам: rsute

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