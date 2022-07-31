Бывший муж Полины Гагариной оправдался за поездку с девушкой на троллейбусе: «Больше из дома не выхожу»

Дмитрия Исхакова на днях заметили в столичном общественном транспорте. Вместе с ним в салоне была загадочная блондинка. Светский фотограф решил внести ясность и прокомментировал ситуацию.

Бывший муж Полины Гагариной не гнушается поездками в общественном транспорте — на днях Исхаков был замечен в компании неизвестной блондинки в обычном городском троллейбусе. 44-летний фотограф расположился у окна и вел беседу со спутницей.

Пользователи Сети воспользовались случаем, чтобы снова намекнуть на финансовое состояние Дмитрия. Ведь еще в браке с Полиной Исхакова часто называли альфонсом из-за приличной разницы в доходах.

Как уверяет экс-супруг Гагариной, он воспользовался услугами Мосгортранса исключительно из любопытства, а не в целях экономии. «Я вообще поражен насколько крутейший в Москве стал общественный транспорт», — оправдался он. Что касается личности спутницы — ее имя осталось неизвестным.

Напомним, Дмитрий и Полина развелись два года назад после шести лет брака. Экс-супруги воспитывают общую пятилетнюю дочь Мию. Некоторое время после расставания Исхаков был одинок. Он заявлял, что не планирует строить ни с кем новые отношения. А год назад сообщил, что встречается с известной личностью, имя которой не собирается раскрывать.

Гагарина после развода хранит личную жизнь в тайне. Сама она не раз признавалась, что ее сердце не свободно. Однако, по слухам, 35-летняя исполнительница хита «Спектакль окончен» встречается с продюсером Владимиром Чиняевым.