Бывший топ-менеджер Voyager предложил альтернативный план реструктуризации брокера

Основатель стартапа Ethos и по совместительству бывший директор по инновациям Voyager Digital Шинго Лавин направил в суд возражение против предложенного криптоброкером плана реструктуризации.

Ходатайство подано в суд по делам о банкротстве Южного округа штата Нью-Йорк (США). Заявителем является инвестиционная компания Emerald Ocean Ventures, которой Лавин управляет вместе со своим отцом — Адамом.

Although we do not know the reasons why the Debtors have not been more accommodating, we are concerned that management may be seeking to keep control



If this is the case, it would be bad for creditors. Potential plans that could provide a recovery should be vetted and considered