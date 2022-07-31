Бывший топ-менеджер Voyager предложил альтернативный план реструктуризации брокера

Основатель стартапа Ethos и по совместительству бывший директор по инновациям Voyager Digital Шинго Лавин направил в суд возражение против предложенного криптоброкером плана реструктуризации.

Ходатайство подано в суд по делам о банкротстве Южного округа штата Нью-Йорк (США). Заявителем является инвестиционная компания Emerald Ocean Ventures, которой Лавин управляет вместе со своим отцом — Адамом.

Although we do not know the reasons why the Debtors have not been more accommodating, we are concerned that management may be seeking to keep control



If this is the case, it would be bad for creditors. Potential plans that could provide a recovery should be vetted and considered — shingolavine.eth (@shingolavine) July 29, 2022

«Мы, соучредители Ethos, разработали план реструктуризации, который обеспечит большее возмещение для кредиторов в рамках процедуры банкротства Voyager. Мы считаем, что не получили адекватный доступ и справедливую возможность. Сегодня мы подали в суд», — написал Лавин.

Ethos стоит за разработкой блокчейн-платформы Bedrock. В 2019 году Voyager купил стартап за $4 млн. После сделки Лавин занял кресло CIO криптоброкера и вошел в его совет директоров. В феврале 2021 года он покинул компанию из-за «внутренних разногласий».

Лавин раскритиковал подход Voyager к управлению пользовательскими средствами. По его словам, централизованное принятие рисков изначально ставило под угрозу клиентов брокера.

«По моему мнению, Voyager потерпел крах не из-за рыночных условий или мировой экономики. Я верю, что он потерпел крах из-за безрассудного кредитования и принятия рисков. [...] Обвал рынка был просто спичкой, которая зажгла этот огонь», — написал он.

Представленный Лавином и его отцом план реструктуризации состоит из восьми пунктов:

сменить руководство брокера и переориентировать компании на ее «основные криптотехнические активы»;

внедрить новую культуру, основанную на инновациях, прозрачности и прибыльности;

для обеспечения безопасности клиентских средств внедрить технические решения на базе Ethos SmartKey (используется в некастодиальном кошельке Universal Wallet;

прекратить связанные с кредитование операции;

«перезагрузить» торговую платформу;

интегрировать возможность торговли в реальном времени с некастодиальных кошельков;

имплементировать «хранилище с шардированными ключами», чтобы клиенты имели возможность восстановить доступ к активами, и запустить линейку сервисов по подписке для бизнеса;

запустить recovery-токен для выплат кредиторам.

Лавин подчеркнул, что для уточнения плана ему необходимо получить доступ к информации о состоянии бизнеса Voyager. По его словам, руководство криптоброкера препятствует этому.

«Мы пытались получить доступ к данным и стать “утвержденными участниками”, но пока безуспешно. Мы считаем, что это не очень способствует справедливому процессу — особенно, когда у нас есть добросовестное предположение», — сказал он в разговоре с Axios.

Напомним, биржа FTX предложила клиентам Voyager открыть счета, на которых будут аккумулироваться поступления с их требований о банкротстве криптоброкера. При согласии и одобрении суда они получат доступ к активам раньше, чем при стандартной процедуре ликвидации.