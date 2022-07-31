Бывший топ-менеджер Voyager предложил альтернативный план реструктуризации брокера
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Бывший топ-менеджер Voyager предложил альтернативный план реструктуризации брокера

Бывший топ-менеджер Voyager предложил альтернативный план реструктуризации брокера


Основатель стартапа Ethos и по совместительству бывший директор по инновациям Voyager Digital Шинго Лавин направил в суд возражение против предложенного криптоброкером плана реструктуризации. 


Ходатайство подано в суд по делам о банкротстве Южного округа штата Нью-Йорк (США). Заявителем является инвестиционная компания Emerald Ocean Ventures, которой Лавин управляет вместе со своим отцом — Адамом. 



«Мы, соучредители Ethos, разработали план реструктуризации, который обеспечит большее возмещение для кредиторов в рамках процедуры банкротства Voyager. Мы считаем, что не получили адекватный доступ и справедливую возможность. Сегодня мы подали в суд», — написал Лавин.


Ethos стоит за разработкой блокчейн-платформы Bedrock. В 2019 году Voyager купил стартап за $4 млн. После сделки Лавин занял кресло CIO криптоброкера и вошел в его совет директоров. В феврале 2021 года он покинул компанию из-за «внутренних разногласий».


Лавин раскритиковал подход Voyager к управлению пользовательскими средствами. По его словам, централизованное принятие рисков изначально ставило под угрозу клиентов брокера. 


«По моему мнению, Voyager потерпел крах не из-за рыночных условий или мировой экономики. Я верю, что он потерпел крах из-за безрассудного кредитования и принятия рисков. [...] Обвал рынка был просто спичкой, которая зажгла этот огонь», — написал он. 


Представленный Лавином и его отцом план реструктуризации состоит из восьми пунктов:


  • сменить руководство брокера и переориентировать компании на ее «основные криптотехнические активы»;
  • внедрить новую культуру, основанную на инновациях, прозрачности и прибыльности;
  • для обеспечения безопасности клиентских средств внедрить технические решения на базе Ethos SmartKey (используется в некастодиальном кошельке Universal Wallet;
  • прекратить связанные с кредитование операции;
  • «перезагрузить» торговую платформу;
  • интегрировать возможность торговли в реальном времени с некастодиальных кошельков;
  • имплементировать «хранилище с шардированными ключами», чтобы клиенты имели возможность восстановить доступ к активами, и запустить линейку сервисов по подписке для бизнеса;
  • запустить recovery-токен для выплат кредиторам.

Лавин подчеркнул, что для уточнения плана ему необходимо получить доступ к информации о состоянии бизнеса Voyager. По его словам, руководство криптоброкера препятствует этому. 


«Мы пытались получить доступ к данным и стать “утвержденными участниками”, но пока безуспешно. Мы считаем, что это не очень способствует справедливому процессу — особенно, когда у нас есть добросовестное предположение», — сказал он в разговоре с Axios. 


Напомним, биржа FTX предложила клиентам Voyager открыть счета, на которых будут аккумулироваться поступления с их требований о банкротстве криптоброкера. При согласии и одобрении суда они получат доступ к активам раньше, чем при стандартной процедуре ликвидации.

# Экономика voyager, новости
По материалам: ForkLog

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