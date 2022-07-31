Чулпан Хаматова хочет денег и славы в России, но любит европейцев

Сбежавшая актриса Чулпан Хаматова уже хочет вернуться обратно. В конце февраля Чулпан Хаматова решила начать строить новую жизнь. Актриса уехала в Латвию, где еще несколько лет назад купила дом в элитном экопоселке близ Риги.С тех пор Чулпан уже не один раз высказывалась в адрес России и россиян. Не побрезговала актриса даже заговорить о звании Народного артиста, которое ей вручили много лет назад. Только теперь она назвала его пережитком прошлого. Накануне Хаматова вновь появилась в Сети. Youtube-каналу RusDelfi она дала откровенное интервью, в котором призналась, что тоскует по России. При этом артистка отметила, что наиболее вежливыми считает европейцев.