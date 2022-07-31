Чулпан Хаматова хочет денег и славы в России, но любит европейцев
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Чулпан Хаматова хочет денег и славы в России, но любит европейцев

Чулпан Хаматова хочет денег и славы в России, но любит европейцев
Сбежавшая актриса Чулпан Хаматова уже хочет вернуться обратно. В конце февраля Чулпан Хаматова решила начать строить новую жизнь. Актриса уехала в Латвию, где еще несколько лет назад купила дом в элитном экопоселке близ Риги.
С тех пор Чулпан уже не один раз высказывалась в адрес России и россиян. Не побрезговала актриса даже заговорить о звании Народного артиста, которое ей вручили много лет назад. Только теперь она назвала его пережитком прошлого. Накануне Хаматова вновь появилась в Сети. Youtube-каналу RusDelfi она дала откровенное интервью, в котором призналась, что тоскует по России. При этом артистка отметила, что наиболее вежливыми считает европейцев.
# Шоу-бизнес Хаматова Чулпан
По материалам: z-aya

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