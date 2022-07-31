Даня Милохин собирается перепеть песни Юрия Шатунова
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Даня Милохин собирается перепеть песни Юрия Шатунова

Даня Милохин собирается перепеть песни Юрия Шатунова
По слухам, тиктокер и певец Даня Милохин решил стать приемником покойного артиста. СМИ сообщают, что намерен намерен стать преемником Юрия Шатунова и выступать с его песнями. Тем более, что тиктокер воспитывался в одном детском доме с умершим артистом. В частности, об этом написал портал solenka.info со ссылкой на музыкального критика Валентина Устинова. По его данным, Даня Милохин намерен прославиться с композициями Юрия Шатунова.
К слову, ранее адвокат Андрей Алешкин заявлял, что об этом и речи быть не может, ведь все авторские права на песни «Ласкового мая» принадлежали Юрию Шатунову. А после смерти перешли его родственникам - жене и детям. Как говорит директор Юрия Шатунова Аркадий Кудряшов, Юрий Шатунов был против перепевок его композиций, поэтому даже после кончины артиста они будут звучать только в его голосе.
# Шоу-бизнес Милохин Даня
По материалам: z-aya

Последние новости

"Привет, я палка": истощенная Полина Гагарина в бикини встревожила фанатов
"Привет, я палка": истощенная Полина Гагарина в бикини
Для компаний малого и микробизнеса Сбербанк снизил ставки по кредитам
Для компаний малого и микробизнеса Сбербанк снизил ставки по кредитам
Сергей Глушко утомил Наташу Королеву своими художествами
Сергей Глушко утомил Наташу Королеву своими художествами
Как Григорий Лепс получил свой самый известный хит
Как Григорий Лепс получил свой самый известный хит
Представитель Сергея Шнурова рассказал об его эмиграции
Представитель Сергея Шнурова рассказал об его эмиграции
Дочка Григория Лепса рассказала об отношениях с отцом
Дочка Григория Лепса рассказала об отношениях с отцом
Даня Милохин собирается перепеть песни Юрия Шатунова
Даня Милохин собирается перепеть песни Юрия Шатунова
Политолог исключил изменение стратегии России в отношении НАТО
Политолог исключил изменение стратегии России в отношении НАТО
DLC Hot Wheels для Forza Horizon 5 преодолело отметку в 1 млн игроков, менее чем за 2 недели
DLC Hot Wheels для Forza Horizon 5 преодолело отметку в 1 млн
Вредители в грибах: можно ли есть червивые грибы и какие существуют способы избавления от червей
Вредители в грибах: можно ли есть червивые грибы и какие существуют
Никита Пресняков с женой отметили деревянную свадьбу вечеринкой на даче Пугачевой
Никита Пресняков с женой отметили деревянную свадьбу вечеринкой на
Президент рассказал о значении Морской доктрины
Президент рассказал о значении Морской доктрины

Топ на сегодня

Yuga Labs установила роялти для NFT из коллекции Meebits
Yuga Labs установила роялти для NFT из коллекции Meebits
Новый владелец Holcim озвучил Forbes амбициозные планы относительно развития предприятий
Новый владелец Holcim озвучил Forbes амбициозные планы относительно
"Он до сих пор мегаплодовит": жена 71-летнего Газманова похвасталась, что питает его "качественной женской энергией"
"Он до сих пор мегаплодовит": жена 71-летнего Газманова
Как выглядели самые первые автомобили всемирно известных компаний (13 фото)
Как выглядели самые первые автомобили всемирно известных компаний (13
Россия пригласила ООН и Красный крест расследовать удар по СИЗО в Еленовке
Россия пригласила ООН и Красный крест расследовать удар по СИЗО в

Еще по теме

Разин рассказал о причине кремации Шатунова
Директор Шатунова опроверг информацию о госпитализации вдовы артиста
Юрия Шатунова пичкали таблетками, заявил Разин
Даня Милохин в ярости от того, что его сравнили с Юрием Шатуновым