Даня Милохин собирается перепеть песни Юрия Шатунова

По слухам, тиктокер и певец Даня Милохин решил стать приемником покойного артиста. СМИ сообщают, что намерен намерен стать преемником Юрия Шатунова и выступать с его песнями. Тем более, что тиктокер воспитывался в одном детском доме с умершим артистом. В частности, об этом написал портал solenka.info со ссылкой на музыкального критика Валентина Устинова. По его данным, Даня Милохин намерен прославиться с композициями Юрия Шатунова.К слову, ранее адвокат Андрей Алешкин заявлял, что об этом и речи быть не может, ведь все авторские права на песни «Ласкового мая» принадлежали Юрию Шатунову. А после смерти перешли его родственникам - жене и детям. Как говорит директор Юрия Шатунова Аркадий Кудряшов, Юрий Шатунов был против перепевок его композиций, поэтому даже после кончины артиста они будут звучать только в его голосе.