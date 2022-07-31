День 31 июля в истории

День Военно-морского флота РФ.

Первоначально праздник был установлен постановлением Советом народных комиссаров СССР и ЦК ВКП(б) в 1939 году как день Военно-морского флота СССР и праздновался ежегодно 24 июля.

Начиная с 1980 года, День ВМФ отмечается в последнее воскресенье июля. Указом Президента РФ Владимира Путина от 31 мая 2006 года «Об установлении профессиональных праздни­ков и памятных дней в Вооруженных Силах Российской Фе­дерации» праздник включен в перечень памятных дней

Создание регулярного военного флота в России началось в конце XVII года, когда Боярская дума по предложению царя Петра I приняла решение о его строительстве. В 1700 году в Воронеже был спущен на воду первый русский линейный корабль «Гото Предестинация».

В декабре 1717 года для управления флотом была сформирована Адмиралтейств-коллегия. В 1802 года было образовано Министерство морских сил, впоследствии переименованное в Морское министерство, которое просуществовало до 1917 года.

Современный Военно-морской флот России состоит из пяти оперативно-стратегических подразделений: Балтийского, Северного, Тихоокеанского, Черноморского флотов и Каспийской флотилии. В строю ВМФ находятся более 200 надводных кораблей и катеров (включая тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов» и тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий»), свыше 70 подводных лодок, а также несколько сотен вспомогательных судов.

Традиционно в День ВМФ РФ в Санкт-Петербурге и в Кронштадте проходит Главный военно-морской парад.

Всемирный день рейнджера.

Праздник государственных инспекторов по охране заповедных территорий, егерей, лесников и всех, кто охраняет природу, был учрежден Международной федерацией рейнджеров в 2007 году.

27 лет назад (1995) был принят Федеральный закон «Об основах государственной службы Российской Федерации».

Документ впервые на законодательном уровне давал определение понятия государственной службы как профессиональной деятельности по обеспечению исполнения полномочий государственных органов. В нём также были установлены категории государственных должностей, принципы государственной службы, а также перечень квалификационных требований к служащим, основы их правового положения, основные обязанности государственных служащих и ограничения, связанные с государственной службой.

31 год назад (1991) был подписан Договор меж­ду СССР и США о сокращении и ограничении стратегиче­ских наступательных вооружений (СНВ‑1).

Первый в истории документ о сокращении арсеналов ядерного оружия был подписан в Москве в ходе встречи на высшем уровне президентов СССР и США Михаила Горбачева и Джорджа Буша.

Согласно СНВ-I, СССР и США обязаны были сократить свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы у каждой из сторон осталось не более 6 000 единиц. Также должны были сократить до 1,6 тысячи единиц средства доставки ядерных боезарядов (межконтинентальные баллистические ракеты наземного базирования и их пусковые установки, баллистические ракеты подводных лодок и их пусковые установки, тяжелые бомбардировщики).

Договор вступил в силу 5 декабря 1994 года. К документу присоединились Белоруссия, Казахстан и Украина, которые отказались от стратегических ракет и ядерного оружия, находившегося на их территории во времена СССР.

Срок действия СНВ-I истек 5 декабря 2009 года.

52 года назад (1970) решением Совета министров СССР в Обнинске (Калужская область) был создан Всесоюзный научно-исследовательский институт сельскохозяйственной радиологии (ныне Всероссийский НИИ радиологии и агроэкологии).

В институте проводились исследования устойчивости сельского хозяйства для различных сценариях возможного ядерного конфликта, а также использования ядерных технологий в сельском хозяйстве.

Сегодня Всероссийский НИИ радиологии и агроэкологии — это один из лидеров в области фундаментальных и прикладных исследований по сельскохозяйственной и общей радиобиологии и экотоксикологии. В институте ведется разработка технологий и систем ведения сельскохозяйственного производства при радиоактивном и химическом загрязнении земель в результате штатного функционирования, а также возможных чрезвычайных и аварийных ситуаций на предприятиях энергетики и промышленности.

65 лет назад (1957) было принято постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О развитии жилищного строительства в СССР»

Документ положил начало строительству «хрущёвок». В нем говорилось: «Обязать Госплан РСФСР, совнархозы, исполкомы местных Советов депутатов трудящихся, министерства и ведомства РСФСР при определении объемов жилищного строительства в государственных планах развития народного хозяйства РСФСР исходить из необходимости ликвидации в ближайшие 10 — 12 лет недостатка в жилищах для трудящихся». Также было установлено, что до 1960 года должно быть построено 215 миллионов квадратных метров жилья.

Первую серию «хрущевок» спроектировал эстонский архитектор Март Порт. Площадь однокомнатной квартиры составлял 16, двухкомнатной — 22, трехкомнатной — 30 квадратных метров. Пятиэтажки первой серии строились до начала 1970-х годов.

66 лет назад (1956) открылся Центральный стадион им. В.И. Ленина в Лужниках (ныне Олимпийский комплекс «Лужники»).

Решение о строительстве «большого московского стадиона» было принято в декабре 1954 года. Строительство началось уже весной следующего года.

Стадион возводила практически вся страна: строительные материалы привозили из Ленинграда и Армении, электрооборудование и дубовый брус для зрительских скамеек — из Украины, мебель — из Риги и Каунаса, стекло — из Минска, лиственничный брус — из Иркутска. Со всех концов СССР приезжали строители-добровольцы. Построен Центральный стадион был в рекордно короткий срок — всего за 450 дней.

Тогда центральный стадион им В.И. Ленина в Лужниках состоял из Большой спортивной арены, Малой спортивной арены, Дворца спорта, открытого плавательного бассейна и ряда открытых спортивных площадок. Этих сооружений было достаточно для проведения соревнований и тренировок по 18-20 видам спорта — от легкой атлетики до хоккея. Здесь прошли Игры XXII летней Олимпиады, семь Спартакиад народов СССР, Чемпионаты мира и Европы по хоккею, баскетболу, волейболу, спортивной гимнастике, самбо, и другим видам спорта, Фестиваль молодежи и студентов, Игры доброй воли, Первые Всемирные юношеские игры.

С момента постройки спорткомплекс несколько раз существенно модернизировался и перестраивался. Последняя реконструкция проходила с 2013 по 2017 год.

В настоящее время территория комплекса «Лужники» занимает более 150 гектаров, на которой расположены более 80 сооружений и объектов.

68 лет назад (1954) было принято закрытое постановление Совета Министров СССР об оборудовании на архипелаге Новая Земля «Объекта-700» - полигона, предназначенного для испытаний новых видов ядерного оружия.

В сентябре 1954 года была утверждена штатная структура гарнизона Северного полигона. Спустя год, в сентябре 1955 года, здесь был произведен первый в СССР подводный ядерный взрыв. В 1956 году за Северным полигоном был закреплен статус Государственного Центрального полигона № 6 Министерства обороны СССР.

С 1955 по 1990 год на Новой Земле было проведено более 130 ядерных взрыва. Их общая мощность составила 94% всех взрывов, произведенных в СССР. Последнее испытание атомного оружия на полигоне состоялось 24 октября 1990 года — накануне объявления СССР моратория на ядерные испытания.

В 1992 году полигон был переименован в Центральный полигон РФ, а в 1998 году передан 12 Главному управлению Министерства обороны. Сегодня здесь проводятся неядерно-взрывные эксперименты для поддержания надежности и безопасности ядерного арсенала страны.

109 лет назад (1913) в Красном Селе близ Санкт-Петербурга состоялся первый в России военно-воздушный парад.

В нем приняли участие летчики Первой авиароты. 13 самолетов авиаотряда полетели курсом на Красное Село, выполнили там групповые маневры в воздухе и строем вернулись на свой аэродром. За парадом наблюдал император Николай II.

135 лет назад (1887) правление «Ак­ционерного общества электрического освещения», учрежденного Карлом Сименсом, заключило первый контракт на освещение частного владения в Мо­скве.

Электрические лампочки появились на Постниковском пассаже на Тверской улице (ныне здесь расположен Московский драматический театр им. М. Н. Ермоловой). Для устройства освещения во дворе дома пришлось построить маленькую электростанцию.

Помимо дома Постниковского пассажа в том же году был освещен Лубянский пассаж и часть Красной площади.

31 июля считается днём начала электрификации Москвы и отмечается как день основания «Мосэнерго».

Сегодня «Мосэнерго» - самая крупная территориальная генерирующая компания России и один из крупнейших производителей тепла в мире. Электростанции компании поставляют свыше 60% электрической энергии, потребляемой в Московском регионе. «Мосэнерго» обеспечивает более 80% потребностей Москвы в тепловой энергии.