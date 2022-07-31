DLC Hot Wheels для Forza Horizon 5 преодолело отметку в 1 млн игроков, менее чем за 2 недели

Вадим Карасев





С момента релиза дополнения Forza Horizon 5: Hot Wheels прошло меньше двух недель, а количество игроков в DLC уже превысило 1 млн. На это обратили внимание пользователи Resetera.





Стоит сказать, что суммарное количество игроков в Forza Horizon 5, к июню 2022 года, преодолело 20 миллионов игроков. В это число входят все игроки: как с Xbox, так и с PC. Напомним, что на Xbox и PC сама игра Forza Horizon 5 доступна в Game Pass, плюс отдельно она продается в Steam, где тоже имеет немалое количество поклонников.

Дополнение Hot Wheels для Forza Horizon 5 неплохо встретили критики и игроки. DLC не входит в Game Pass, его можно приобрести отдельно за $19,99, либо в составе различных изданий с Forza Horizon 5.