Для компаний малого и микробизнеса Сбербанк снизил ставки по кредитам
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Для компаний малого и микробизнеса Сбербанк снизил ставки по кредитам

Сбербанк вновь снизил ставки по кредитам для компаний малого и микробизнеса. За последние два месяца снижение составило более 3,5%, и теперь клиенты могут получить финансирование по ставке от 12,4% годовых, сообщает пресс-служба ПАО Сбербанк.

По льготным государственным программам клиентам приоритетных отраслей доступно финансирование по ставкам от 1,5% годовых. Для большего удобства предпринимателей в интернет-банке и мобильном приложении СберБизнес есть возможность оформить кредит онлайн без посещения офиса.

Алексей Шашкин, директор дивизиона «Малый и микро бизнес» Сбербанка:
— Сбербанк всегда занимает лидирующие позиции в вопросах поддержки бизнеса, оперативно предоставляя предпринимателям необходимые финансовые инструменты на выгодных условиях. Поэтому мы постоянно актуализируем стоимость наших кредитов в соответствии с меняющимися условиями рынка. Теперь у наших клиентов есть возможность получить финансирование на ещё более выгодных условиях, а благодаря развитию в банке технологий сделать это можно даже без посещения офиса. Так, сейчас онлайн мы выдаём клиентам малого и микробизнеса около 50% кредитов.

ПАО Сбербанк

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По материалам: irk

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