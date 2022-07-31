Для компаний малого и микробизнеса Сбербанк снизил ставки по кредитам

Сбербанк вновь снизил ставки по кредитам для компаний малого и микробизнеса. За последние два месяца снижение составило более 3,5%, и теперь клиенты могут получить финансирование по ставке от 12,4% годовых, сообщает пресс-служба ПАО Сбербанк.

По льготным государственным программам клиентам приоритетных отраслей доступно финансирование по ставкам от 1,5% годовых. Для большего удобства предпринимателей в интернет-банке и мобильном приложении СберБизнес есть возможность оформить кредит онлайн без посещения офиса.



Алексей Шашкин, директор дивизиона «Малый и микро бизнес» Сбербанка:

— Сбербанк всегда занимает лидирующие позиции в вопросах поддержки бизнеса, оперативно предоставляя предпринимателям необходимые финансовые инструменты на выгодных условиях. Поэтому мы постоянно актуализируем стоимость наших кредитов в соответствии с меняющимися условиями рынка. Теперь у наших клиентов есть возможность получить финансирование на ещё более выгодных условиях, а благодаря развитию в банке технологий сделать это можно даже без посещения офиса. Так, сейчас онлайн мы выдаём клиентам малого и микробизнеса около 50% кредитов.

ПАО Сбербанк