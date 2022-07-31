Дочка Александра Серова крестила своего ребенка
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Дочка Александра Серова крестила своего ребенка

Дочка Александра Серова крестила своего ребенка
Певец Александр Серов два года назад стал дедушкой. Почти два года назад Мишель Серова родила дочь Мию. Вчера звездная наследница поделилась радостным событием — малышка прошла таинство крещения. 29-летняя Мишель Серова опубликовала снимок, сделанный в одном из храмов. «Сегодня у нас праздник. Крестины Миечки», — сообщила дочь музыканта. Напомним, что девочка родилась осенью 2020-го. Совсем скоро малышке исполнится два года. Зимой Мишель подарила супругу второго ребенка — сына Макара.
К слову, на выписке Серову встречала мама Елена Стебенева, а вот звездный отец предпочел остаться дома. Вот уже много лет между артистом и бывшей супругой напряженные отношения. Спортсменка признавалась: причиной расставания стало домашнее насилие. Александр крепко избивал Елену, а однажды даже сломал нос. После развода родителей Мишель осталась жить с Александром. Несмотря на конфликт с Еленой, музыкант трепетно относится к дочери. Он позволил наследнице остаться у него даже когда та обзавелась собственной семьей. Вот только видеться с матерью в стенах отчего жилья Мишель не удавалось. «Мама помогала бы с детьми, но наш дедушка не рад ее видеть в своем доме. Вся проблема в нем. Поэтому мы приезжаем к маме в гости», — говорила Серова.
# Шоу-бизнес Серов Александр
По материалам: z-aya

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