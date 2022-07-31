Дочка Александра Серова крестила своего ребенка

Певец Александр Серов два года назад стал дедушкой. Почти два года назад Мишель Серова родила дочь Мию. Вчера звездная наследница поделилась радостным событием — малышка прошла таинство крещения. 29-летняя Мишель Серова опубликовала снимок, сделанный в одном из храмов. «Сегодня у нас праздник. Крестины Миечки», — сообщила дочь музыканта. Напомним, что девочка родилась осенью 2020-го. Совсем скоро малышке исполнится два года. Зимой Мишель подарила супругу второго ребенка — сына Макара.К слову, на выписке Серову встречала мама Елена Стебенева, а вот звездный отец предпочел остаться дома. Вот уже много лет между артистом и бывшей супругой напряженные отношения. Спортсменка признавалась: причиной расставания стало домашнее насилие. Александр крепко избивал Елену, а однажды даже сломал нос. После развода родителей Мишель осталась жить с Александром. Несмотря на конфликт с Еленой, музыкант трепетно относится к дочери. Он позволил наследнице остаться у него даже когда та обзавелась собственной семьей. Вот только видеться с матерью в стенах отчего жилья Мишель не удавалось. «Мама помогала бы с детьми, но наш дедушка не рад ее видеть в своем доме. Вся проблема в нем. Поэтому мы приезжаем к маме в гости», — говорила Серова.