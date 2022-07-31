Дочка Григория Лепса рассказала об отношениях с отцом

Дочь певца Григория Лепса призналась, что лучше отца нет. Артист был дважды женат. В прошлом году он расторг брак со второй супругой Анной Шаплыковой. Они расстались после 20 лет совместной жизни. Вчера в праздничном выпуске программы «Сегодня вечером» с Николаем Цискаридзе на Первом канале, посвященном 60-летию певца, он приоткрыл завесу тайны своей личной жизни. Николай Цискаридзе в шутку назвал Лепса «молодым женихом». На это назвал себя «незарегистрированным». Он отметил, что пока не определился до конца, занят он или нет. Вместе с тем певец уточнил, что у него «пока» четверо детей. Гостьей передачи стала средняя дочь Григория Лепса Ева. Она появилась на свет в браке музыканта с его второй супругой. По словам дочери музыканта, ее папа — хороший отец. Она рассказала, что он практически ничего не запрещает своим детям, и, как выразилась Ева, «не напрягает» никого из них. Кроме того, ее отец всегда держит свое слово. «Золотой папа», — заявила она. Стоит отметить, что на протяжении нескольких лет Григорий Лепс занимается продюсированием Евы. Девушка поет в составе группы Cosmos Girls. На праздничном вечере она преподнесла отцу подарок и спела в честь его юбилея.Ева рассказала, что отец в роли продюсера только направляет ее и никогда не давит. Слова дочери Лепса подтвердил присутствовавший на праздничном вечере певец Александр Панайотов, который состоит в продюсерском центре Лепса. «Я очень рад, что в моей жизни когда-то появился Гриша. Счастлив, что он приложил руку к моему творчеству», — сказал он. Младшая дочь певца Николь и сын Иван, также рожденные в браке с Анной Шаплыковой, еще учатся в школе. А старшая дочь певца Инга вышла замуж в апреле этого года. Ее супругом стал режиссер Михаил Плутахин, с которым она вместе уже более двух лет. Лепс назвал своего зятя очень приятным человеком. Он добавил, что Михаил хорошо воспитан и прекрасно готовит. Впрочем, и как сам Лепс. В скором времени музыкант примерит на себя роль дедушки. Инга станет мамой в сентябре. Во время эфира Григорий Викторович признался, что очень ждет этого радостного события и своего нового статуса. «Наконец-то. Пора уже. А то возраст поджимает», — заявил он. Стоит отметить, что дети от второго брака музыканта остались жить с матерью. Однако Григорий может в любое время навещать их. По словам Лепса, из-за насыщенного рабочего графика у него практически не остается времени на встречи со своими детьми. Артист жаловался, что сейчас такая ситуация складывается во многих семьях: отцы занимаются зарабатыванием денег, а не воспитанием детей.