Двое военнослужащих из Иркутской области проходят лечение в военном госпитале Воронежа

Двое военнослужащих из Иркутской области проходят лечение в военном госпитале Воронежа. Об этом в своем телеграм-канале рассказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

«В Воронеже зашел в военный госпиталь, где в настоящее время проходят лечение два солдата из Иркутской области. Виталий Редькин из Боханского района и Виктор Корзуев из Слюдянки. Виталий, старший водитель-заряжающий „Града“, был ранен в бою в Донецкой области, сейчас уже идёт на поправку. Поговорили с ребятами о службе, планах на будущее. Виталий планирует после возвращения домой связать свою жизнь с авиастроением, по профессии он слесарь-сборщик авиационной техники. Виктор поступил в университет на правовое обеспечение нацбезопасности», — написал глава региона.

Игорь Кобзев передал военным подарки от детей из села Вершина Тутуры Качугского района — эвенкийские обереги. «Такая поддержка для наших военных дорогого стоит. Это — не просто сувениры, это вещи, в которые дети вложили своё тепло, заботу. Передал солдатам и полезные лакомства. Клюкву, варенье. Чтобы поскорее выздоравливали», — написал губернатор.



