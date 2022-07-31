Ефим Шифрин об изменах: «Забыть причиненные страдания я не могу»

Ефим Шифрин держит в тайне подробности личной жизни, однако в недавно интервью позволил себе откровения. Комик рассказал, что думает об измене близкого человека.

Артист посетил YouTube-шоу, в рамках которого рассказал об отношении к изменам. По его мнению, простить можно практически любые поступки.

«Говорят, можно простить все, кроме физической измены. Эта та черта, которую нельзя переступить и пути людей расходятся. А я циник, я и это прощаю. Я готов простить все, кроме убийства и насилия над детьми», — рассуждает комик.

Однако 66-летний юморист не готов забыть предательство близкого человека. Актер отметил, можно заставить себя не злиться и не требовать реванша.

«Что значит простить? Делать вид, что я такой забывчивый и способен забыть причиненные мне страдания, я не могу. У меня хорошая актерская память. Попытаться не мстить, не злиться — это в силах человека», — дополнил он.

Ефим Залманович не уточнил, изменяли ли ему избранницы. Известно, что когда-то артист был женат, но брак быстро распался. Сейчас артист старательно скрывает личную жизнь от посторонних глаз. Он неоднократно говорил, что даже самые нелепые слухи не заставят его приподнять завесу тайны.

Ранее Шифрин поделился подробностями ссоры с коллегами по цеху: Кларой Новиковой и Михаилом Евдокимовым. Юмористы договорились совместно уйти из телепередачи «Аншлаг». Однако его соратники подвели его и передумали.

«Миша объяснил свое возвращение тем, что не может подвести Регину Дубовицкую, которая открыла его. Это правда. А с Кларой вышло не так, как мне хотелось бы. Вроде с ней мы общались теснее, дружнее, чем с другими... Я тогда огорчился, ведь обещание надо сдерживать», — сетовал актер. Позднее отношения наладились, однако вернуть тесную дружбу не получилось.