Елена Ваенга показала поцелую с молодым мужем
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Елена Ваенга показала поцелую с молодым мужем

Елена Ваенга показала поцелую с молодым мужем
45-летняя певица Елена Ваенга поделилась редким фото с мужем. Исполнительницу хитов «Шопен» и «Аэропорт» любят миллионы россиян. Звезда привлекает публику искренними песнями и темпераментным поведением на сцене. Неудивительно, что личная жизнь артистки вызывает повышенный интерес. Елена в течение 16 лет жила со своим продюсером Иваном Матвиенко. В 2011 году певица ушла от сожителя, который был старше ее на 20 лет. А через год Ваенга стала мамой – она родила первенца Ивана. Лишь в 2016 году лауреат премий «Шансон года» и «Золотой граммофон» рассекретила отца ребенка. Им стал барабанщик Роман Садырбаев. Он раньше играл в коллективе «Сурганова и оркестр», а затем перешел в группу Елены. Музыканты сыграли свадьбу. Периодически возникают слухи о сложностях в отношениях супругов. Однако они продолжают жить вместе. Певица бережет мужа, который младше ее на шесть лет, — стремится не светить его в соцсетях. Поэтому романтичное фото, которое опубликовала Ваенга, вызвало ажиотаж.  Супруги позировали на улице. Елена обняла избранника за шею и притянула к себе. Роман, не вытягивая рук из карманов, поцеловал жену в щеку. При этом он закрыл глаза. Член жюри шоу «Три аккорда» и «Две звезды. Отцы и дети» довольно посмотрела в объектив камеры.
Снимок вызвал позитивные эмоции пользователей. «Вы светитесь вместе», «Рома + Лена = любовь», «Как приятно на вас смотреть! Пусть будет так всю жизнь», «Целует как сынок маму», «Красотка, настоящая — без пафоса и ботокса», — написали фолловеры.
# Шоу-бизнес Ваенга Елена
По материалам: z-aya

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