Евгения из Тамбовской области уже несколько месяцев пьет только водку
Сегодня, 20:26 Вадим КарасевКак рассказывает героиня на фото, это помогает ей быть в тонусе и лучше выглядеть. В день она выпивает примерно литр горячительного напитка, после чего идет гулять и загорать. "Лечение" принесло свои плоды - у нее улучшилось настроение, похорошела кожа и вообще, тонус пришел в норму. А еще у нее есть несколько принципов, как подобрать напиток по характеру.
Вот пять ее главных правил:
- пью только водку;
-водку пью, только если хожу загорать на пляж или в солярий. Выпил — сходил на солнце;
- никогда не смешиваю водку с жидкостями и не пью коктейлями. Это дает возможность иметь здоровый кишечник, печень, мозг и здоровых детей. Если смешивать крепкий алкоголь с жидкостями, неадекватное и агрессивное поведение обеспечено;
- всегда закусываю углеводами. Сначала ела мармеладки, потом перешла на макароны и бездрожжевой хлеб. Не мешаю водку с белками;
- нужно подобрать водку по характеру.
По материалам: триникси