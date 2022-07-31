Евгения из Тамбовской области уже несколько месяцев пьет только водку
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Евгения из Тамбовской области уже несколько месяцев пьет только водку

Евгения из Тамбовской области уже несколько месяцев пьет только водкуКак рассказывает героиня на фото, это помогает ей быть в тонусе и лучше выглядеть. В день она выпивает примерно литр горячительного напитка, после чего идет гулять и загорать. "Лечение" принесло свои плоды - у нее улучшилось настроение, похорошела кожа и вообще, тонус пришел в норму. А еще у нее есть несколько принципов, как подобрать напиток по характеру.


Вот пять ее главных правил:

- пью только водку;

-водку пью, только если хожу загорать на пляж или в солярий. Выпил — сходил на солнце;

- никогда не смешиваю водку с жидкостями и не пью коктейлями. Это дает возможность иметь здоровый кишечник, печень, мозг и здоровых детей. Если смешивать крепкий алкоголь с жидкостями, неадекватное и агрессивное поведение обеспечено;

- всегда закусываю углеводами. Сначала ела мармеладки, потом перешла на макароны и бездрожжевой хлеб. Не мешаю водку с белками;

- нужно подобрать водку по характеру.
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По материалам: триникси

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